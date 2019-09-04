0553 313 94 23

Zonguldak’ta acil çağrılar tek bir merkezden yönetilecek

Zonguldak’ta itfaiye, AFAD, acil sağlık hizmetleri gibi acil hizmetler, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER’den yönetilecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:50
Zonguldak’ta acil çağrılar tek bir merkezden yönetilecek

Zonguldak’ta itfaiye, AFAD, acil sağlık hizmetleri gibi acil hizmetler, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER’den yönetilecek. Tesisin tanıtımını yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Ekip çağrıda telefonun karşısında, gerçekten ciddi bir derdiniz varsa ilgili bütün kurumlar anında devreye giriyor. O duruma göre ne gerekiyorsa, karşıdan gelen çağrıya göre enerji firması, AFAD, polis, ambulans gerekiyorsa anında sistem bir anda aktif edilmiş olacak. Ciddiyetsiz bir çağrıysa da otomatik gereği yapılacak" dedi.


İçişleri Bakanlığınca 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği kapsamında vatandaşların ulaştığı acil numaralar 112’den aranacak. Acil durumlarda vatandaşlar sırayla 155, 110, 112, 122, 177’yi aramak zorunda kalmadan 112’yi tuşlayarak acil yardım alabilecek. Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tesisinin açılışı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’nı katıldığı törenle yapıldı.


112 tuşlandığında vatandaşların karşısına ilk olarak İçişleri Bakanlığının profesyonel eğitim almış personeli çıkacak. Uzman ekip, vatandaşın acil durumuna göre ilgili birimlere yönlendirmeler yaparak harekete geçirecek.



Tüm kurumlar vakalara eşgüdümlü olarak intikal edecek


Tesis hakkında bilgi veren İçişleri Bakanlığı görevlisi Mehmet Zaid Karabulut, an itibariyle tesisin devreye alındığını ifade etti. Sistemle rahatsızlık veren çağrıların da önüne geçilebileceğini aktaran Karabulut, "112’yi devreye almaya geldik. Bunun yazılımını İçişleri Bakanlığı olarak biz kendimiz yapıyoruz. Buraya geldiğimizde çağrı alıcı arkadaşlarımıza eğitimlerimizi verdik. Sağlıktaki ve itfaiyedeki arkadaşlarımıza eğitimlerimizi verdik. Bugün de 10.20’de tüm operatörlerde 112 çevrildiğinde artık çağrı merkezi düşmeye başladı. Artık 112 çağrıları, bu günden itibaren merkezde başladı ama yarından itibaren tüm ilçeleri de başlatmayı planlıyoruz. 110 ve 112’ye yapılan çağrılan Zonguldak ilinde Valiliğimizin personellere düşecek. Bu personeller gereksiz çağrıları ya da rahatsızlık verici çağrıları eledikten sonra gerçekten bir kurumu ilgilendiren ve gerçekten vaka teşkil eden olayları ilgili kurumlara aktaracaklar. Vatandaşa bilgi verilmesi gerekiyorsa bilgi verecekler. Ekipleri hiç yormayacaklar. Eğer gerçekten bir vaka varsa da ekipleri çıkartacaklar. Vatandaşa hızlı bir şekilde ulaşacaklar. 112 Acil Çağrı Merkezi sayesinde birden fazla kurumun koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. Zonguldak’ta sıkışmalı bir trafik kazası olsun bölgenin durumuna göre sağlık personeli, itfaiye personeli, emniyet yada jandarma personelinin intikal etmesi gerekiyor. Böyle durumlarda birden çok kurumun intikal etmesi gereken durumlarda vatandaş tek bir kurumu aradığında hepsine aynı anda vaka durumu düşecek. Tüm kurumlarımız olaydan haberdar olup eş güdümlü olarak vakaya intikal edecek" dedi.



"Ciddiyetsiz bir çağrıysa da otomatik gereği yapılacak"


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise, "Belediye, orman, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye bunlar tabii aynı işi yapan kurumlar oluyor. Hem emek kaybı, zaman kaybı oluyor. Ayrıca koordinasyon gerektirdiği için koordinasyonun içinde kurumlar ayrıca efor sarf etmek zorunda kalıyorlardı. Aklın yolu bir. Bu işi tek merkezden yönetmek gerekiyor. İşte bunun için de Türkiye epey yol aldı. Özellikle ciddi bilişim alt yapısı var. Program konusu bu. Elektronik konusu. ASELSAN çalıştı. Bakanlığımız çalıştı. Önce 112 ile başladık. Arkasından diğer kurumlar da katılacak. Artık hangi acil çağrıyı ararsanız arayın 112 çalacak. Karşınızda İçişleri Bakanlığı personeli olacak. Bunu vurgulamak istiyorum. Ekip çağrıda telefonun karşısında, gerçekten ciddi bir derdiniz varsa ilgili bütün kurumlar anında devreye giriyor. O duruma göre ne gerekiyorsa karşıdan gelen çağrıya göre enerji firması, AFAD, polis, ambulans gerekiyorsa anında sistem bir anda aktif edilmiş olacak. Ciddiyetsiz bir çağrıysa da otomatik gereği yapılacak" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas Kongresi’nde milli onur galip geldi. Manda ve himaye arzusu püskürtüldü. Çok şükür istiklal sancağı altında toplanmanın cesaretiyle uzun, meşakkatli ve muzaffer bir rota çizildi. Ne var ki, Sivas Kongresi’nde yeşeren mand
    1. MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Sivas..
    2. Taşköprü’de yangın: 2 ev kül oldu
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. "Terörü İsrail değil, Araplar başlattı!"
    5. Sungurlu’da zabıtalara pastalı kutlama
    6. Tosya’da traktör devrildi: 1 ölü
    7. Muhtarlar siyah önlük giyip tiyatro..
    8. BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret
    9. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce..
    10. Türkiye'den Ukraynalı askerlere İHA..
    11. Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile..
    12. Putin'den doları bitirecek öneri
    13. Trabzon'da başhekiminin aracına..
    14. Serebral Palsi (SP) nedir? Serebral..
    15. Conrad İstanbul Bosphorus'tan..
    16. Bursaspor’da imza şov
    17. Piyasalarda gün sonu
    18. Borsa günü yükselişle tamamladı
    19. Samsun'da feci kaza! Çok sayıda yaralı..
    20. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    21. FETÖ'den ihraç edilen hakime..
    22. Başkan Kibar: “Zabıta, gören gözümüz,..
    23. "Olağanüstü kongre kararını kabul..
    24. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5..
    25. Altınordu Belediyesi kurumsal..
    26. O ülkede hava fişek fabrikası patladı!..
    27. Aliağa’da 16 bin 557 öğrenci ders başı..
    28. Denizli’de okula dönüş hediyeleri..
    29. Bir telefon minik Yasin’i mutlu etti
    30. Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı kız..
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!