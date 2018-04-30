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Zonguldak'ta 900 kişilik iş başvurusuna metrelerce kuyruk

İŞKUR İl Müdürlüğünce "Toplum Yararına Program" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak 900 kişinin başvuruları sabah erken saatlerde başladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:53
Zonguldak'ta 900 kişilik iş başvurusuna metrelerce kuyruk

ZonguldakİŞKUR İl Müdürlüğünce "Toplum Yararına Program" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak toplamda 900 kişinin başvuruları sabah erken saatlerde başladı.

Uzun kuyruklar oluşan başvurular hakkında açıklamalarda bulunan İŞKUR il Müdürü Gönül Demirsu, bugün başlayan başvuruların cuma günü sona ereceğini belirterek, “Bakanımızın talimatlarıyla şehrimize 900 kişilik ‘Toplum Yararına Program’ kapsamında kontenjanlar ayrılmış bulunmaktadır. Bu kontenjanın dağılımlarını kamu kurum ve kuruluşlarına yapıyoruz. Valilikler, Kaymakamlıklar, Müftülük, Kültür Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gökçebey Fidanlık Orman İşletmesi buralara kontenjanları dağıtacağız. 30 Nisan itibariyle başvuruları kabul etmeye başladık. Cuma günü başvurular son bulacak. Yani beş gün bu başvuruları kabul edeceğiz" dedi.

NOTER KURASI ÇEKİLECEK

"İl Müftülüğü ve Valilik dışındaki yerler için noter kurası çekilecektir. Bunun dışındaki yerler içinde liste yöntemiyle yapılacaktır. Noter kuramız 9-10-11 Mayıs tarihlerinde çekilecektir. Akabinde altı ay süreyle bu kişiler işlerinde çalışacaklar" diyen Demirsu, "Başvurularımız bugün bir hayli yoğundur. Evdeki bayanlarımıza, uzun süre işsiz kalan 35 yaş üstü erkeklerimize, engellerimize eski yükümlülerimize birinci listeden yer vereceğiz. Gerek noter kurası gerekse diğer listelerde sistem iki aşamadan oluşuyor. İlk liste dez avantajlı gruplardan oluşacak diğer diğer listede ise diğer kalan kişiler olacaktır. Öncelikle birinci listeden ihtiyaçları karşılayacağız. Yeterli başvuru olmadığı sürece ikinci listeye geçilecektir” şeklinde konuştu.

TOPLUM YARARINA PROGRAM NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:53
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