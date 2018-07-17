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Zonguldak'ta 5 gündür aranıyorlardı! 500 metre uzaklıkta bulundular

5 gün önce kimliği belirsiz kişilerce çalınan 6 inek ahıra 500 metre uzaklıkta bulundu.

17 Temmuz 2018 Salı 21:36
Zonguldak'ta 5 gündür aranıyorlardı! 500 metre uzaklıkta bulundular

Merkeze bağlı Kumtarla köyünde oturan Nazif Çekiç'in Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından genç çiftçilere verilen hibe olarak aldığı 6 adet inek geçen hafta Cuma günü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmıştı. İneklerin sahibi Çekiç'in ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve köylüler köyde ve köyün yakınlarında hayvanları aramaya başladı. Sabah saatlerinde inekler ahıra 500 metre uzaklıkta Elvanpazarcık beldesi sınırları içerisinde aç ve susuz halde bulundu. 

İneklerin sahibi Nazif Çekiç "Muhtemelen hayvanlarımı çalan kişi ya da kişiler yollarda arama olunca büyük ihtimalle köyden çıkaramadılar. Ahıra 500 metre uzaklıktaki bir alanda aç ve susuz halde bulduk" dedi. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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