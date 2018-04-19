Zonguldak’ta 16 yaşındaki genç kız mezarlıkta baygın halde bulundu

Olay sabah saatlerinde Zonguldak’ın İnağzı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 16 yaşındaki Melike S.E.'nin annesi polis ekiplerini arayarak kızından dün akşamdan bu yana haber alamadığını söyledi. ihbar üzerine harekete geçen polis ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

Ekiplerin araması sonucunda 16 yaşındaki Melike S.E.’nin baygın halde mezarlıkta bulunması üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirilen Melike S.E., tedavi altına alındı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.