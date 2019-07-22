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Zonguldaklı iş adamından Filyos Antik Kenti için girişim

Japonya’da yaşayan işadamı Murat Enşici, Japon eşinin de önerisiyle Filyos Antik Kent’in bir an önce ortaya çıkartılması ve tanıtımı konusunda girişimlere başladı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:14
Zonguldaklı iş adamından Filyos Antik Kenti için girişim

Japonya’da yaşayan işadamı Murat Enşici, Japon eşinin de önerisiyle Filyos Antik Kent’in bir an önce ortaya çıkartılması ve tanıtımı konusunda girişimlere başladı.


Filyos Antik Kent’i Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu,Filyos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Gürcan Laçin ve İmza Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Sav ile birlikte gezen işadamı Murat Enşici, kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler alıp fotoğraflar çekti. İşadamı Enşici, Japon prensinin Türkiye’de bazı kazı çalışmalarına destek verdiğini hatırlatarak, Filyos Antik Kent için de destek alma konusunda girişimde bulunacaklarını açıkladı.


Zonguldak’ın değerlerinin ortaya çıkartılması ve tanıtımının önemine değinen Murat Enşici, “Filyos Antik Kentini son halini gezip görme imkanı bulurken bizlere eşlik eden Çaycuma TSO Başkanına ve değerli bilgilendirmelerinden dolayı Kazı Başkanı Yardımcısına da çok teşekkür ederim. Zonguldak Havaalanımızın da faaliyete geçmesi önümüzdeki dönemde Japonya’da getireceğimiz yetkililer ve turistler için büyük bir imkan. Havaalanımızın da daha faal olması böylesi tarihi değerlerin ön plana çıkartılması ve Japon turist gibi katma değeri yüksek olan ülke insanının getirilmesiyle sağlanacaktır. Hemen yanımızdaki Safranbolu örneğinde olduğu gibi Japon insanı tarihi yerleri görmeye meraklıdır. Güzel bir organize ve sistemli çalışmayla bölgemize çok daha fazla katma değer katabiliriz. Bu konuda Japonya’da yaşayan bir Zonguldaklı olarak bana ne düşüyorsa yapmaya hazırım” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:14
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