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Aktüel Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
Aktüel

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde kar başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 23:44:00 -
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki yüksek bölgelerde kar başladı.

İlçede etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki 720 rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı araçlar kara yolunda ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarının ulaşıma açık olduğu bildirildi.

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