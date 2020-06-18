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Aktüel

Zonguldak’da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:04:08 -
Zonguldak’da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak’ta düzenlenen operasyonda, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.


Alaplı İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kimlikleri tespit edilen şahısları bir süre teknik ve fiziki takibe alan jandarma, gerekli delillendirmeyi yaptıktan sonra 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’ndan da takviye ekiplerin geldiği operasyonda 4 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 2 adet çek, 26 adet senet, 55 adet tapu, 2 gram uyuşturucu madde, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet evrak ele geçirildi. Jandarma tarafından V.Y. (39), I.S. (52) D.Y. (26) ve E.A. (47) isimli 4 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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