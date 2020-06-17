Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz görevine başladı

ZONGULDAK (AA) - Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Zonguldak Valiliğine atanan Mustafa Tutulmaz, görevine başladı.

Vali Tutulmaz'ı, vali yardımcıları ve kaymakamların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri valilik önünde karşıladı.

Resmi karşılama programının ardından Vali Tutulmaz, Valilik Şehit Ömer Halis Demir Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Valililer Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği görevinden Zonguldak Valiliği görevine atandığını söyledi.

Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar olan Afyonkarahisar'dan Cumhuriyetin ilk vilayeti ve "emeğin başkenti' olan Zonguldak'a büyük heyecan ve onurla geldiğini ifade eden Tutulmaz, şunları söyledi:

"Afyonkarahisar ve daha öncesi Siirt'te yaptığımız çalışmaların ilimize uyan bölümlerini burada inşallah sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Kamu ve devlet, vatandaş için var. Vatandaşımızın hizmetindeyiz, varlık sebebimiz vatandaşımız. Bütün kamu hizmeti sunan kurumlar ve kamu hizmeti sunan sivil toplum kuruluşları ile meslek odaları dahil, vatandaş odaklı bir yönetim anlayışıyla yönetilmelidir. Bunu da takip etmek bizim öncelikli görevimiz olacak. Kuralsız bir yönetim değil, kuralları uygulayan bir yönetim anlayışına sahibiz. Bunlara ne kadar uyarsak toplum ve kamu olarak problemlerimizi o derece kolay çözeriz. Kurala uymak toplumun olmazsa olmazıdır."

- "Başarı için kurumların aynı amaç doğrultusunda birleşmesi gerekir"

Vali Tutulmaz, kamu hizmetini sunarken öncelikle, eşitlik, adalet ve hakkaniyet gibi kavramlara özellikle vurgu yapmak istediğini belirterek, "Bu kavramlar; toplumun huzurunu ayakta tutan, toplumu devam ettiren ve mutlu şekilde refah düzeyini artıracak şekilde asayişini düzenli bir şekilde tutacak olan kavramlardır. Yönetim anlayışımızda bu kavramlar da ön planda olacaktır. Başarı için kurumların aynı amaç doğrultusunda birleşmesi gerekir. Bu amaç da burada Zonguldak'ın kalkınması, kentte yaşayan vatandaşların refahının, huzurunun ve asayişinin en üst düzeyde olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın en ücra köylerine giderek ziyaretlerde bulunacağını aktaran Tutulmaz, "Buraya uygun projeler nelerdir onlara bakacağız. Neler yapabiliriz onları gözlemleyeceğiz ve bu doğrultuda hareket edeceğiz. Bugüne kadar yapılmış projelerin takipçisi olacağız. Her proje için emek harcanmıştır." diye konuştu.