Zonguldak Valisi Bektaş: "İlçe sınırlarında aldığımız ilave tedbirlerin süresi muhtemelen devam edecek"

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, hükümetin ülke genelinde alacağı kararları dikkate alarak bir düzenleme de kendilerinin yapacağını belirterek "İlçe sınırlarında aldığımız ilave tedbirlerin süresi muhtemelen devam edecek." dedi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında genel sınırlamalardan daha öte, istişare ederek sınırlamalar getirmek durumunda kaldıklarını hatırlatarak gelinen süreçte olayın durağana girdiğini söyledi. Bektaş, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin ülke genelinde alacağı kararları dikkate alarak bir düzenleme de biz yapacağız. Bunu hem Bilim Kurulumuzla müzakere ettik hem de Pandemi Kurulu ile istişare ettik. Herkesin kanaati bu konunun bir süre daha devam etmesi yönünde. İlçe sınırlarında aldığımız ilave tedbirlerin süresi muhtemelen devam edecek."

Bektaş, pazarlarla ilgili yasaklama getirdiklerini anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pazar kurulmaması bir kısım fırsatçı esnafa sanki bir imkan tanıdı. Bazı alışveriş mekanlarında hak edilmeyen fiyatlarla artışları gördük. Biz seyyar pazarcılarla bu konuyu çözmek istedik. Pazarcılarımız kendilerini yetkilendirdiğimiz alanlarda vatandaşın ayağına ürünleri getiriyorlar ama perakende sektöründeki bazı iş yerlerimizde bir kısım haksız fiyat artışlarını görüyoruz. Bunları tespit ediyoruz, sürekli kontrol yapıyoruz. Eninde sonunda bunun karşılığını alırlar. Fırsatçılık yakışmıyor, bundan rahatsızız. Biz bir hafta daha il genelinde pazarların açılmaması kararımızı sürdürmek istiyoruz. Bir hafta sonra da ramazan girmiş oluyor. İnsanlar çok aktif olmuyorlar."

Bir haftadan sonra pazarları serbest bırakmayı tasarladıklarını aktaran Bektaş, rakamlara baktıktan sonra son kararı vereceklerini, pazarcılardan anlayış beklediklerini dile getirdi.

- "Şimdilik iyi bir yerdeyiz"

Bektaş, izolasyon konusunda çok ciddi bir yapı kurduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeni vakalar izolasyonlardan çıkmadı. Yani izole ettiğimiz yerlerden başkalarına hastalık bulaşmadı. Makul şüphelilerden yeni vakalar çıkıyor. Nedir bunlar? Pozitiflilerin yakın temas ailesi, beraber çalıştığı insanlar, onlardan çıkıyor. İlçe sınırları arasındaki tedbirlerimiz her ilçeyi kendi içinde tuttu. Ereğli'de, Alaplı'da, Devrek'te rakamlar patlamadı. Şimdilik iyi bir yerdeyiz. Daha iyi bir yerde olmak istiyoruz ama her geçen gün daha dikkatli olmak zorundayız. 'Bu iş geçti, bize bir şey olmaz.' havasına girecek durumunda maalesef değiliz."

Sağlıkçıların özveriyle çalıştığını ve 567 pozitif vakadan 137'sinin sağlıkçı olduğuna dikkati çeken Bektaş, "Sağlıkçılarımız bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz." dedi.



