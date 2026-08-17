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Direksiyon başında uyuyakaldı! Faciadan kıl payı dönüldü!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Direksiyon başında uyuyakaldı! Faciadan kıl payı dönüldü!

Edirne’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu beton mikseri, yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR’a çarptı.

#1
Foto - Direksiyon başında uyuyakaldı! Faciadan kıl payı dönüldü!

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu beton mikseri yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR’a çarptı. Kazada, sürücü U.S. yaralandı.

#2
Foto - Direksiyon başında uyuyakaldı! Faciadan kıl payı dönüldü!

Kaza, saat 17.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Londra Caddesi üzerinde meydana geldi. U.S. yönetimindeki 59 KP 617 plaka beton mikseri sürücüsünün seyir halindeyken uyuması sonucu yol kenarında park halinde bulunan 2 TIR’a çarptı.

#3
Foto - Direksiyon başında uyuyakaldı! Faciadan kıl payı dönüldü!

Kazada yaralanan sürücü U.S., araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. U.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Foto - Direksiyon başında uyuyakaldı! Faciadan kıl payı dönüldü!

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)

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