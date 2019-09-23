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Zonguldak Terakki Mahallesi TOKİ 110 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’ye başvurular yoğun bir şeklide devam ederken, bir yandan da TOKİ yaptığı konutları teslim etmeye de devam ediyor. TOKİ’nin Zonguldak Terakki Mahallesinde yaptığı 110 konutun hak sahipleri TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırıyordu. TOKİ Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Zonguldak Terakki Mahallesi TOKİ 110 konutları ne zaman teslim edilecek?

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:49
Zonguldak Terakki Mahallesi TOKİ 110 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’ye başvurular yoğun bir şeklide devam ederken, bir yandan da TOKİ yaptığı konutları teslim etmeye de devam ediyor. TOKİ’nin Zonguldak Terakki Mahallesinde yaptığı 110 konutun hak sahipleri TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini araştırıyordu. TOKİ Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi konutların teslim tarihine ilişkin açıklama yaptı. Zonguldak Terakki Mahallesi TOKİ 110 konutları ne zaman teslim edilecek?

Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi 110 Adet Konut Projesinde yer alan konutların teslim işlemleri 23 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  Bu çerçevede;  Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Metroplan Müş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Konut teslimleri Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi 110 Adet Konut Projesi Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından Ziraat Bankası A.Ş. Soğuksu Şubesi’ne KDV tutarı ödenecek ve ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. KDV bedelinin yatırıldığına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.  Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır. 

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:49
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