  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’nin kaymağını yedi, posasını bıraktı Kumarbazın yardım derneği olur mu? Sefa Saygılı'dan dikkat çeken yazı Yeni Parti takıyyeyle tekmeyle kuruldu! Parti yeni pislikler aynı Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde Siyonist İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Türk’ün görev süresi 4 yıl daha uzatıldı Kırıp döküp yağmalayıp gittiler UCM, Netanyahu için tutuklama isteyen başcavcıyı görevden aldı Yeni Parti için yeni transfer iddiası! “10 vekil daha katılacak” İtalya açıklarında feci olay: Türk denizciler havasız kalarak can verdi Mafya dizileri Meclis'te!
Dünya NATO karargahında esrarengiz isim! Nasıl sızdığı merak ediliyor!
Dünya

NATO karargahında esrarengiz isim! Nasıl sızdığı merak ediliyor!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
NATO karargahında esrarengiz isim! Nasıl sızdığı merak ediliyor!

Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) bünyesinde görev yapan Çin kökenli Kanadalı bir stajyerin, üçüncü bir ülke adına casusluk yaptığı ve suç örgütüne üye olduğu şüphesiyle tutuklandığı bildirildi.

Belçika Federal Savcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İlk olarak SHAPE'in güvenlik birimlerinin dikkatini çeken şüpheli hakkında Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisine (SGRS) bilgi verildiği belirtilen açıklamada, casusluk suçunun Federal Savcılığın yetki alanına girmesi nedeniyle dosyanın derhal Federal Savcılığa iletildiği ve soruşturmanın Charleroi Federal Adli Polisine verildiği kaydedildi.

Casusluk ve suç örgütüne üyelik iddialarıyla ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Charleroi Federal Adli Polisi tarafından operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şüphelinin evinde ve SHAPE'teki çalışma ofisinde aramalar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma hakiminin 24 Temmuz'da verdiği kararla şüphelinin casusluk ve suç örgütüne katılma suçlamalarıyla tutuklandığı, soruşturmanın devamı ve selameti gerekçesiyle olay hakkında başka bir açıklama yapılmayacağı bilgisi verildi.

 

SHAPE'ten açıklama

SHAPE Sözcüsü Martin L. O'Donnell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SHAPE'in Belçika makamlarıyla tam işbirliği içinde olduğunu ve gerekli tüm desteği sağladığını söyledi.

İddiaların niteliği, incelenen deliller veya soruşturma ve kovuşturma makamlarının yetki alanına giren konular hakkında yorum yapılmayacağının altını çizen O'Donnell, "Bu aşamada, NATO veya SHAPE'in operasyonel hazırlık seviyesinin, komuta ve kontrol düzenlemelerinin ya da yürütülen görevlerin olumsuz etkilendiğine dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır. SHAPE, görevlerini kesintisiz şekilde yerine getirmeyi sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.

O'Donnell, NATO'nun müttefik personelinin korunmasına, gizli bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına ve İttifak'ın dayandığı güven ile emniyetin muhafaza edilmesine yönelik kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

"Front Door" ile Türk savunma sanayi şirketlerine kolaylık NATO yolu açıldı
"Front Door" ile Türk savunma sanayi şirketlerine kolaylık NATO yolu açıldı

Gündem

"Front Door" ile Türk savunma sanayi şirketlerine kolaylık NATO yolu açıldı

MSB paylaştı: Göklerdeki gücümüz NATO semalarında
MSB paylaştı: Göklerdeki gücümüz NATO semalarında

Gündem

MSB paylaştı: Göklerdeki gücümüz NATO semalarında

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23