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Siyaset Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kimdir?
Siyaset

Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-07-30 15:27:00 -
Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kimdir?

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı. Üzücü gelişmenin ardından, “Muammer Avcı kimdir” sorusu en çok merak edilen konulardan biri oldu. Vatandaşlar “Muammer Avcı hayat hikayesi” sorusunu Google’da aratmaya başladı. İşte AK Parti milletvekili Muammer Avcı biyografisi…

Öğleden sonra AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı’nın kalp krizi geçirdiği haberi gündemi sarstı, vatandaşlar AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kimdir diye merak edip aratmaya başladı. Muammer Avcı hayat hikayesi en çok aratılan ifadelerden biri olurken, arama motoru Google’a “AK Partili Muammer Avcı kimdir” diye sorulmaya başladı. İşte Muammer Avcı biyografisi…

Muammer Avcı Kimdir ?

Muammer Avcı 1969 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlköğrenimini İnağzı İlkokulunda, orta öğrenimini Merkez İmam Hatip Okulu'nda yaptı. Türkiye'nin ilk vakıf lisesi olan Mehmet Çelikel Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlayan Avcı, rahmetli babasının çok erkan yaşlarda vefat etmesi üzerine ailenin ticari faaliyetlerinin başına geçti. Ulusal markaların bayiliklerini alıp, büyütüp geliştirdiği ticari faaliyetlerinin yanı sıra, yarım kalan eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde tamamlamıştır.

Muammer Avcı'nın siyasi geçmişi ise; Refah Partisi İl Başkan Yardımcılığı, Refah Partisi İl Koordinatörlüğü, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti İl Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı, Ak Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığı, Ak Parti İl Sekreterya Başkanlığı, Ak Parti İl Ar-Ge Birim Başkanlığı, Ak Parti Zonguldak Merkez, Kilimli ve Çaycuma İlçe Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Muammer Avcı 15 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ak Parti Zonguldak İl Başkanlığı görevine getirilen Avcı; 14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Ak Parti 1. Sıra Milletvekili Adayı olarak Milletvekili seçilmiştir.
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