Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.02 Temmuz 2019 Salı 11:47
Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLockkullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinceZonguldak merkezli Yozgat,Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.
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