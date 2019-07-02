Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLockkullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinceZonguldak merkezli Yozgat,Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

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