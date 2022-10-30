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Spor Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup maçında Zonguldak Kömürspor ile Kastamonuspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Zonguldak KÖmürspor Kocaelispor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 14:53:00 -
Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 12.hafta maçında Zonguldak Kömürspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Kocaelispor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor maçı kaç kaç bitti?

Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor maçı 14.00'te başladı. Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.

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