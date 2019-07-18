Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik’i transfer etti
Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor’un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çevik’i 1 yıllığına kadrosuna kattı.18 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor’un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çevik’i 1 yıllığına kadrosuna kattı.
TFF 2.Lig’de mücadele eden Zonguldak Kömürspor teknik direktör Serkan Afacan yönetimindeiç ve dış transferler çalışmalarına devam ediyor. Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücüspor’un takım kaptanlığı yapan 30 yaşındaki tecrübeli stoper Hakan Çevik’i kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu Hakan Çevik bugün Zonguldak’a gelerek Genel Kaptan Hakan Hürfikir ve teknik direktör Serkan Afacan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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