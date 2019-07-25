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Zonguldak Kömürspor, Galatasaray’ın genç stoperine talip oldu

TFF 2.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
Zonguldak Kömürspor, Galatasaray’ın genç stoperine talip oldu

TFF 2.Lig takımı Zonguldak Kömürspor, Galatasaray’ın genç stoper oyuncusu Sefa Özdemir’e talip oldu.


TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, 1. etap kamp çalışmalarını 100.Yıl Bakacakkadı Tesisleri’nde devam ediyor. Teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertliler, dış transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray’ın 21 yaşındaki stoper oyuncusu Sefa Özdemir’e talip oldu.


Galatasaray altyapısında yetişen 21 yaşındaki Sefa Özdemir, 11 yıldır sarı-kırmızılı takımın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Özdemir için Zonguldak ekibi, sarı-kırmızılı kulüple masaya oturdu. Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan’ın çok istediği öğrenilen Sefa Özdemir için Galatasaray’a kiralama yöntemiyle ya da bonservisini almak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılıların Zonguldak Kömürspor’un teklifine sıcak baktığı ve A Takım yöneticilerinin önümüzdeki günlerde vereceği karar neticesinde belli olacağı öğrenildi.


21 yaşındaki futbolcu, U-14 Akademi Ligi’nde 21, U-15 Akademi Ligi’nde 35, U-16 Akademi Ligi’nde 21, U-17 Akademi Ligi’nde 27, U-19 Akademi Ligi’nde 5, U-21 Akademi Ligi’nde ise 80 maçı bulunuyor.


Galatasaray’ın genç oyuncusu Sefa Özdemir, sarı-kırmızılı forma altında alt yaş kategorilerinde 6 golü bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
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