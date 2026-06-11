  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş! Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı! Adnan Beker’in oğlu da “Ata’nın izinde”ymiş! Anket Sonucu Dikkat Çekti: Türkiye'nin En Büyük Tehdit Olarak Gördüğü Ülke hangisi? 61 yeni yerleşim bölgesi daha Soykırımcı siyonistin dünya umurunda değil Kemalist Cumhurbaşkanı Celal Bayar: 'Biz Batıya söz verdik' Oğluna fuhuş ve uyuşturucu soruşturması: Aranan isim CHP'li Adnan Beker'in evinden çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. yılına anlamlı mesaj Polise iftira atmıştı! İmamoğlu’nun memuru Türker’in iki çocuğu da Koç Koleji’nde okuyor! Milyonlarca veli kalkmasını istiyordu: Bakan Tekin ara tatiller için alınan kararı açıkladı Adı 9 kişilik listede yer almayan Enginyurt isyan etti! Yüreğiniz yetiyorsa beni de atın!
Gündem Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!
Gündem

Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Türk Kızılay Vakfı'nın düzenlediği ödül töreninde, işgalci İsrail'in Gazze'deki zulmünü sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran Filistinli dijital içerik üreticisi Renat Attallah sahneye çıktı. Küçük Renat, sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a kendi tasarladığı anlamlı bir tişörtü hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen siyah renkli tişörtün üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) ifadesinin yer aldığı görüldü. Renat'ın tercümanı aracılığıyla aktarılan bilgilere göre, tişörtün üzerindeki karpuz figürünün Filistin'i simgelediği ve bu özel çizimin tamamen küçük kızın kendisine ait olduğu belirtildi.

"Free Palestine" Yazılı Karpuza Dikkat Çekti

Yemek tarifleri paylaştığı bir YouTube kanalı da bulunan küçük içerik üreticisinin bu anlamlı hediyesi karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Renat'a sarılarak teşekkür etti. Tören, hep birlikte çekilen aile fotoğrafıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. yılına anlamlı mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. yılına anlamlı mesaj

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. yılına anlamlı mesaj

Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş!
Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş!

Gündem

Cevabımız çok net ve çok sert olur! Başkan Erdoğan o sözü boşuna söylememiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi KKTC ve Türkiye'yi kimse dışlayamaz

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek
Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

Gündem

Kızılay töreninde konuşan Erdoğan, Netanyahu’ya ağzının payını verdi: Zalimler mutlaka hesap verecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23