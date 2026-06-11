Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen siyah renkli tişörtün üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) ifadesinin yer aldığı görüldü. Renat'ın tercümanı aracılığıyla aktarılan bilgilere göre, tişörtün üzerindeki karpuz figürünün Filistin'i simgelediği ve bu özel çizimin tamamen küçük kızın kendisine ait olduğu belirtildi.

"Free Palestine" Yazılı Karpuza Dikkat Çekti

Yemek tarifleri paylaştığı bir YouTube kanalı da bulunan küçük içerik üreticisinin bu anlamlı hediyesi karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Renat'a sarılarak teşekkür etti. Tören, hep birlikte çekilen aile fotoğrafıyla son buldu.