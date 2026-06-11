Filistinli küçük Renat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye!
Türk Kızılay Vakfı'nın düzenlediği ödül töreninde, işgalci İsrail'in Gazze'deki zulmünü sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran Filistinli dijital içerik üreticisi Renat Attallah sahneye çıktı. Küçük Renat, sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a kendi tasarladığı anlamlı bir tişörtü hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen siyah renkli tişörtün üzerinde "Free Palestine" (Özgür Filistin) ifadesinin yer aldığı görüldü. Renat'ın tercümanı aracılığıyla aktarılan bilgilere göre, tişörtün üzerindeki karpuz figürünün Filistin'i simgelediği ve bu özel çizimin tamamen küçük kızın kendisine ait olduğu belirtildi.
"Free Palestine" Yazılı Karpuza Dikkat Çekti
Yemek tarifleri paylaştığı bir YouTube kanalı da bulunan küçük içerik üreticisinin bu anlamlı hediyesi karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Renat'a sarılarak teşekkür etti. Tören, hep birlikte çekilen aile fotoğrafıyla son buldu.