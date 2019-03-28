Zonguldak için orta kuvvette zirai don uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için orta kuvvette zirai don riski uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için orta kuvvette zirai don riski uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için uyarıda bulundu. 28 Mart 2019 günü 23.00 ila 29 Mart 2019 09.00 saatleri arasında orta kuvvette zirai don riski bulunduğu ifade edildi. Meyve sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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