Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

1- Başvuru Dilekçesini,

2- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

4- Üç adet fotoğraflarını,

5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

6- Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8- Doçent kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Doçent kadrosuna Atanma İlkeleri formu doldurularak, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1 (Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 1(Bir) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

9- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların "7. Maddedeki Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 1(Bir) adet USB ile ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

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