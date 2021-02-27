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Ekonomi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı gerçekleştirmek üzere ilan yayımladı. 23 sözleşmeli hemşire alımı yapacak olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ilanına başvuruların nasıl yapıldığı ve başvuru işlemleri için son günün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman? 23 sözleşmeli sağlık personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 23 sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 10:58:00 -
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev vermek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

23 sözleşmeli sağlık personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Söz konusu ilana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin internet adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.

23 sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru sonuçları ise en geç 5 iş günü içinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı ilanı için TIKLAYIN

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