Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı gerçekleştirmek üzere ilan yayımladı. 23 sözleşmeli hemşire alımı yapacak olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ilanına başvuruların nasıl yapıldığı ve başvuru işlemleri için son günün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personel alımı ne zaman? 23 sözleşmeli sağlık personel alımı başvuruları nasıl yapılır? 23 sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?