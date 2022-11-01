Zonaya iyi gelen 7 doğal besin, bitkisel tedavi: Zonaya ne iyi gelir? İbrahim Saraçoğlu kürü tarifi

Zona Nedir?

Herpes zoster adıyla tıbbi kaynaklarda ifade edilen zona hastalığı, döküntü meydana getiren bir tür deri problemidir.

Varicella zoster virüsünden kaynaklanan zona, ağrı ve kaşıntı oluşturan aynı zamanda duyusal sinir hücrelerini tutan bir rahatsızlıktır.

2 gün ile 2 hafta arasında yaşanan zona, erken teşhis yapıldığında en kısa sürede iyileştirilir.

Bu rahatsızlık, suçiçeği yaşayan her kişide oluşabilir. Eğer şu ana kadar suçiçeği olmadıysanız, zona olma riskiniz de oldukça düşüktür.

Zona belirtileri genellikle ciltte ortaya çıkar.

Genellikle 50 yaş sonrasında görülen zona, halk arasında gece yanığı adıyla da kendini hatırlatır.

Kaşıntı ve batmayla başlayan zona, su kabarcıklarının kurumasıyla iyileşme dönemine girer. Kuruyan kabarcıklar da kabuk bağladıktan sonra düşer ve hastalanan doku zamanla eski canlılığına döner. Bu gibi evreleri olan zona, eğer çocuklarda görülüyorsa okula bir süre gönderilmemelidir.

Zona bulaşıcı mı sorusunun cevabı ise şöyledir: zonanın sulu olduğu dönemde bulaşma riski vardır ama zona olarak değil su çiçeği olarak bulaşma riski taşır.

Su çiçeği geçirmişseniz ya da suçiçeği aşısı olduysanız hasta olma olasılığınız çok düşüktür.

4 farklı türde zona meydana gelir. Bu türler, oluştuğu bölgeye göre adlandırılır.

Zona Çeşitleri

Göz tutuluşu zona: Göz çevresi, alın ve boyun etrafında görülmektedir. Göz çevresini şişirir.

Kranial zona: Baş ve boyun çevresinde yaşanır.

Oral zona: Yanak, diş, çene ve burnun alt çevresinde görülür.

Ramsey- Hunt sendromu: Dış kulak yolunda kendini gösterir. Önlem alınmazsa yüz felci yaşanabilir.

Zonaya Ne İyi Gelir? 7 Doğal Yiyecek, Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Zona bitkisel tedavisi İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından çeşitli kürlerle önerilmektedir. Kür ve beslenme önerilerine kulak verirseniz; zonanın etkilerinden çok kısa sürede kurtulabilirsiniz. Şimdi uzmanların zonaya karşı oluşturduğu bitkisel önlemlere göz atalım:

1) İbrahim Saraçoğlu Kürü

Malzemeler:

1 bardak kaynar su

5-6 adet karabaş otu

1 tutam melisa otu

Hazırlanışı:

Zona nasıl iyileşir diyenler, zaman kaybetmeden İbrahim Saraçoğlu’nun kürünü denemeli. Bu kür sayesinde zona, sona eriyor.

Uzman kontrolünden sonra zona evde tedavi döneminde birçok hastalıklar ilgili geçerli öneriler sunan Saraçoğlu’nun tavsiyesinden yararlanabilirsiniz.

1 bardak kaynar suyun içine 5 adet karabaş otunu ve 1 tutam melisa otunu ekleyin.

7 dakika kadar demlenmesi için bekleyin. Çok uzun süre demlenmesine gerek yoktur.

7 dakika sonrasında bu karışımı süzerek için.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra akşam yemeğinden birkaç saat önce tüketin.

Her tüketimde taze olarak hazırlanmasına özen gösteriniz.

Akşam yemeğinden 2 saat sonra günde 1 defa içmeniz sağlıklı olacaktır.

2) Sarımsak

Sarımsak, birçok hastalığı yok ettiği gibi zonanın bedende oluşturduğu etkileri de yok etmektedir. Zona beslenme listesinde bolca sarımsak ekleyebilirsiniz.

Zona yaşayanlarda ağrı ve kaşıntı meydana gelir.

Zona evreleri arasında ağrılı dönem en zorlayıcı dönemdir.

Eğer bu süreç içinde sarımsaklı su, çiğ sarımsak tüketirseniz cildinizdeki ağrıyı dindirebilirsiniz.

Aynı zamanda sarımsaktaki antibiyotik maddeler sayesinde, virüslerin vücudunuzdan daha hızlı atılmasını da sağlarsınız.

3) Hindistan Cevizi Yağı

Cilt bakım ürünlerinde tercih edilen Hindistan cevizi yağı, zonanın ciltte oluşturduğu leke ve kızarıklıkları da iyileştirir.

Hücre yenileme ve rahatlatma özelliği olan Hindistan cevizi yağı, zona döneminde cilde masaj olarak uygulandığında, oluşan tahrişleri iyileştirir.

Zona döküntüsü evresini hafifletebilmek adına Hindistan cevizi yağı iyi bir yardımcıdır.

Kişilerin yaşadığı yanma ve ağrı gibi durumları da ortadan kaldırır. Zonaya ne iyi gelir dediğinizde aklınıza Hindistan cevizi gelmeli!

4) Meyan Kökü

Zona bitkisel çözüm arayışına sizi ittiyse meyan kökünün iyi geldiğiyle ilgili yazılar karşınıza çıkar.

Meyan kökü ağrı ve iltihap kesicidir. Zonanın oluşturduğu iltihabı da keser.

Meyan kökünü kaynatıp ılık bir kıvama geldiğinde cildinize sürdüğünüzde, zonanın etkilerini hafifletebilirsiniz.

Zona rahatsızlığında görülen kaşıntı ve ağrıyı meyan kökünü kullanarak maziye gömebilirsiniz.

5) Aloe Vera

Aloe vera hücre yenilenmesini gerçekleştiren maddeleri içerir. Zonanın yarattığı hücre hasarını da en kısa zamanda onarır.

Aloe vera içeren kremleri kullanarak zonaya bitkisel bir tedavi uygulayabilirsiniz.

Eğer aloe verayı zona için tercih ederseniz; iltihapları kurutarak bu hastalığın oluştuğu ağrıyı da dindirmiş olursunuz.

Zona çıkan yerler bir süre aloe vera ile temizlenirse iz kalma ihtimali de oldukça düşüktür.

6) Bal

Zona, bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha çok etkiler. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için de bal tüketilmelidir.

Zona yaşayan kişiler, her sabah bal tüketirse, bu hastalığın iyileşmesini daha da hızlandırabilir.

Balın doğal ve katkısız olması iyileşme süresi için etkilidir.

7) Zerdeçallı Süt

Zonaya neden olan virüslerin vücuttan atılımını kolaylaştırmak için zerdeçallı süt önerilir.

Zerdeçal antibiyotik etkisi olan, virüs ve bakterileri anında yok eden bir güce sahiptir.

Hastalık daha fazla ilerlemeden zerdeçallı süt tüketilirse, etkilerine önlem alınmış olur.

Zona Belirtileri, Nasıl Anlaşılır?

Hemen hemen pek çok kişinin cildi toza ve güneşe karşı hassasiyet gösterebilir. Açık havada yahut çok sıcakta kızarma ve kaşıntı yaşanabilir. Bu gibi olağan durumlar dışında cildinizde bazı belirtileri görmeye başladıysanız, zona sizin de vücudunuzda yayılmaya çalışıyor denilebilir. Şimdi zonanın belirtilerine göz atalım!

Zona çıkarmak için önceden çiçek hastalığı geçirmiş olmanız gerekir. Bu hastalıktan kalan virüsler yıllar sonra kendisini zona olarak gösterebilmektedir.

Zona çıkmadan önce, zonanın hakim olduğu bölgede öbek öbek kızarmalar meydana gelir.

Kızarıklıkla beraber kaşıntı da bu bölgelerde kendini gösterir.

Kaşıntı hissi veren kabarcıklar oluşur ve birkaç gün sonra bu kabarcıkların içi su dolu olarak gözlemlenir.

Yaşanan diğer sıkıntılar baş ağrısı ve yorgunluktur.

Lenf bezlerinde şişme,

Titreme ve ateşlenme,

Karın ağrısı ve mide bulantısı da diğer belirtiler arasındadır.

Zona Neden Olur?

Zonaya neden olan virüs varicella zoster virüsüdür. Bu virüsün olduğu ortamlardan zona kapılabilir.

Eğer daha önceki yıllarda suçiçeği hastalığı olmuş biriyseniz, zona sizde de görülebilir.

Su çiçeği virüsü, omurgadaki bazı sinir hücrelerinde uyku modunu alır ve kendini kamufle eder.

Bu gizlenen virüs yıllar sonra uyanır ve zona olarak meydana gelir.

Bağışıklık sistemi çok zayıf olan kişilerde, suçiçeği aşısı yaptırmayanlarda ve stres altında olan kişilerde bu hastalığın görülme riski oldukça yüksektir.

Zona bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman ortaya çıkar.

Aslında bu durum birçok hastalık için benzerdir bu yüzden hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek birincil gerekliliktir.