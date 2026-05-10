Bu davetsiz misafirler... Türkiye'de birçok ormanda var! Çam kozalağı tırtılı zehirli mi?

ÇAM KOZALAĞI TIRTILI HANGİ ORMANLARDA VAR? Çam kese tırtılı (halk arasında bilinen adıyla çam kozalağı tırtılı), Türkiye'nin orman varlığı için en ciddi zararlılardan biri olarak kabul ediliyor ve ne yazık ki ülkemizin çok geniş bir bölümünde yayılım gösteriyor. 1. Akdeniz ve Ege Ormanları (En Yoğun Bölge) Sıcak iklimi seven bu canlılar için Akdeniz ve Ege kıyı şeridi birincil yaşam alanıdır. Antalya, Muğla, İzmir, Aydın ve Mersin illerindeki Kızılçam ormanları, bu tırtılın en çok görüldüğü ve ağaçlara en çok zarar verdiği bölgelerin başında gelir.