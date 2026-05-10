Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?
Binlerce yeni dizi ve film seçeneği önümüzdeyken farklılık varken, neden hep aynı bölümleri tekrar ederiz...
Binlerce yeni dizi ve film seçeneği parmaklarımızın ucundayken, neden dönüp dolaşıp aynı bölümleri, bildiğimiz sahneleri izliyoruz? Meğer o çok sevdiğimiz sahnelerin altında sandığımızdan çok daha derin bir psikolojik ihtiyaç yatıyormuş...
Psikoterapist Jill Lewis'e göre, daha önce izlenen dizi ve filmleri yeniden açmak ruh sağlığı üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratabiliyor. Günlük yaşamın getirdiği stres ve belirsizlik karşısında, sonunu bildiğimiz yapımları tercih etmek kişiye tanıdık ve güvenli bir alan hissi vererek duygusal olarak sakinleşmeye yardımcı olabiliyor.
Uzmanlara göre, sevilen dizi ve filmleri yeniden izlemek yalnızca bir alışkanlık değil, aynı zamanda etkili bir öz bakım yöntemi olabilir. Tanıdık sahnelere ve karakterlere yeniden dönmek, zihnin gevşemesine yardımcı olurken günlük hayatın yarattığı stres ve kaygının azalmasına da katkı sağlayabiliyor.
Bununla birlikte uzmanlar, bu alışkanlığın yararlı olsa da ölçülü şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Dizi ve film tekrarlarının günlük sorumlulukları aksatmaya ya da sosyal yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması durumunda, bu davranışın yeniden değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.
Psikoterapist Jill Lewis, sevilen dizi ve filmleri tekrar izlemenin psikolojik faydalarına ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu. Lewis, bu alışkanlığın neden bu kadar yaygın ve faydalı olduğunu anlattı.
Lewis'e göre, bilinen bir yapımı izlemek, izleyicilere benzersiz bir güvenlik hissi veriyor.
"İzleyiciler hikayenin nasıl gelişeceğini bildikleri için zihinsel olarak daha az enerji harcıyor ve deneyimden daha fazla keyif alabiliyorlar," diyen Lewis, bu durumu bir "güvenlik battaniyesi"ne benzetiyor.
Yeni içeriklerin, özellikle suç dramaları gibi yoğun türlerin, izleyicide gerginlik ve yüksek tepkisellik yaratabileceğini belirten uzman, tanıdık içeriklerin ise tam tersine sakinleştirici bir etki oluşturduğu vurguluyor. "Neyin geleceğini bilmek sinir sistemimizi rahatlatıyor. Zihin-beden bağlantımız çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmıyor," açıklamasında bulunuyor.
Lewis, insanların bu alışkanlıkları nedeniyle kendilerini yargılamalarının gereksiz olduğunu da sözlerine ekliyor. "Eğer size iyi geliyorsa, işe yarıyor demektir," diyen uzman, başkalarının yargılarından endişe duymak yerine, kişinin kendisine iyi gelen şeylere saygı duyması gerektiğini savunuyor.
Uzmanlar, birçok platformlarda yeni içerikler bulunmasına rağmen, izleyicilerin sevdikleri yapımlara dönmelerinin son derece doğal ve sağlıklı bir davranış olduğunu belirtiyor.
