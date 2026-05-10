  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sinan Engin’den olay Galatasaray yorumu: Icardi 5 yıl sonra gelse stat yıkılır sözleri.... Çok erken havlu atınca... Beşiktaş tarihinde böyle bir şey yok Aziz Yıldırım'ın kızından teknik direktör hamlesi: Beğendi! Ahmet Çakar'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Bugün Okan Buruk gitse büyük tepki olmaz... Milli Siha'ları inceledi... Belçika Kraliçesi Mathilde Baykar'ı ziyaret etti... Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın ilk transfer bombası geliyor! EFES-2026 tatbikatı kapsamında Bandırma'dan F-16'lar havalandı! Gerçeğini aratmayan senaryolar... Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!? Kollajen, aminoasitler, keratin ve hyalüronik asit: Işıltılı bir cilt için bol su tüketin
Aktüel
11
Yeniakit Publisher
Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Binlerce yeni dizi ve film seçeneği önümüzdeyken farklılık varken, neden hep aynı bölümleri tekrar ederiz...

#1
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Binlerce yeni dizi ve film seçeneği parmaklarımızın ucundayken, neden dönüp dolaşıp aynı bölümleri, bildiğimiz sahneleri izliyoruz? Meğer o çok sevdiğimiz sahnelerin altında sandığımızdan çok daha derin bir psikolojik ihtiyaç yatıyormuş...

#2
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Psikoterapist Jill Lewis'e göre, daha önce izlenen dizi ve filmleri yeniden açmak ruh sağlığı üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratabiliyor. Günlük yaşamın getirdiği stres ve belirsizlik karşısında, sonunu bildiğimiz yapımları tercih etmek kişiye tanıdık ve güvenli bir alan hissi vererek duygusal olarak sakinleşmeye yardımcı olabiliyor.

#3
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Uzmanlara göre, sevilen dizi ve filmleri yeniden izlemek yalnızca bir alışkanlık değil, aynı zamanda etkili bir öz bakım yöntemi olabilir. Tanıdık sahnelere ve karakterlere yeniden dönmek, zihnin gevşemesine yardımcı olurken günlük hayatın yarattığı stres ve kaygının azalmasına da katkı sağlayabiliyor.

#4
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Bununla birlikte uzmanlar, bu alışkanlığın yararlı olsa da ölçülü şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Dizi ve film tekrarlarının günlük sorumlulukları aksatmaya ya da sosyal yaşamı olumsuz etkilemeye başlaması durumunda, bu davranışın yeniden değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

#5
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Psikoterapist Jill Lewis, sevilen dizi ve filmleri tekrar izlemenin psikolojik faydalarına ışık tutan önemli açıklamalarda bulundu. Lewis, bu alışkanlığın neden bu kadar yaygın ve faydalı olduğunu anlattı.

#6
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Lewis'e göre, bilinen bir yapımı izlemek, izleyicilere benzersiz bir güvenlik hissi veriyor.

#7
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

"İzleyiciler hikayenin nasıl gelişeceğini bildikleri için zihinsel olarak daha az enerji harcıyor ve deneyimden daha fazla keyif alabiliyorlar," diyen Lewis, bu durumu bir "güvenlik battaniyesi"ne benzetiyor.

#8
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Yeni içeriklerin, özellikle suç dramaları gibi yoğun türlerin, izleyicide gerginlik ve yüksek tepkisellik yaratabileceğini belirten uzman, tanıdık içeriklerin ise tam tersine sakinleştirici bir etki oluşturduğu vurguluyor. "Neyin geleceğini bilmek sinir sistemimizi rahatlatıyor. Zihin-beden bağlantımız çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmıyor," açıklamasında bulunuyor.

#9
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Lewis, insanların bu alışkanlıkları nedeniyle kendilerini yargılamalarının gereksiz olduğunu da sözlerine ekliyor. "Eğer size iyi geliyorsa, işe yarıyor demektir," diyen uzman, başkalarının yargılarından endişe duymak yerine, kişinin kendisine iyi gelen şeylere saygı duyması gerektiğini savunuyor.

#10
Foto - Psikoterapist tek tek anlattı: Aynı yapımları tekrar tekrar niye izleriz?!?

Uzmanlar, birçok platformlarda yeni içerikler bulunmasına rağmen, izleyicilerin sevdikleri yapımlara dönmelerinin son derece doğal ve sağlıklı bir davranış olduğunu belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray puanını 77'ye çıkararak ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 26. şampiyonluğunu yaşayan Ga..
O ülkede Cumhurbaşkanı ile Başbakan birbirine girdi: Türkiye'ye kim gidecek? Kavgası
Gündem

O ülkede Cumhurbaşkanı ile Başbakan birbirine girdi: Türkiye'ye kim gidecek? Kavgası

Çekya siyaseti, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO Zirvesi öncesinde büyük bir temsil krizine sahne oluyo..
Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Gündem

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Ak Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Gerekirse boşa kocanı, partine ..
Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan
Gündem

Ankara'da hareketli saatler: Önce MİT Başkanı Kalın sonra Bakan Fidan

Ankara, Gazze’de akan kanı durdurmak ve bölgedeki insani trajediye son vermek adına diplomasi ve istihbarat trafiğinin merkezi oldu. Dışişle..
Fenerbahçe’ye "OkanBall" göndermesi! Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası olay paylaşım
Spor

Fenerbahçe’ye “OkanBall” göndermesi! Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası olay paylaşım

Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğun ardından sosyal medyada ezeli rakibi Fenerbahçe’ye yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı.....
Özgür Özel’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde pankart şoku: Rizeliye göre bir ‘Özel’liğin yok
Gündem

Özgür Özel’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde pankart şoku: Rizeliye göre bir ‘Özel’liğin yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingi için geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de pankart şok..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23