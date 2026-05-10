93 yıllık tekstil devi için alarm! Dev fabrikalar yine satışta

Türk tekstil sektörünün yaklaşık bir asırlık markalarından biri olan İpliksan A.Ş. için yeni satış süreci resmen başladı. 1930 yılında kurulan ve uzun yıllar halı ipliği üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olan şirketin Isparta’daki iki dev fabrikası, yeniden icradan satış listesine alındı.

Daha önce 2024 yılında satışa çıkarılan ancak yatırımcı bulamayan tesisler için bu kez yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde yeni değerleme yapıldı. İhalelerin yeniden ilan edilmesi, tekstil sektöründeki daralmanın boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı.

DEV FABRİKALARA ALICI ÇIKMADI

Temelleri 1930’lu yıllarda Mehmet Gürkan tarafından atılan İpliksan, özellikle son 50 yılda halı ipliği üretimiyle büyüyerek Isparta’nın en önemli sanayi kuruluşlarından biri haline geldi. Ancak artan maliyetler, finansman sorunları ve sektörün yurt dışına kayması şirketi ağır bir borç yüküyle karşı karşıya bıraktı.

Banka borçlarını ödeyemeyen şirketin iflas süreci sonrası fabrikalar satışa çıkarıldı. Fakat ilk ihale sürecinde iki büyük tesise de alıcı çıkmadı. Uzmanlar, yatırımcı ilgisinin düşük kalmasında Türkiye’de tekstil sektörünün son yıllarda yaşadığı küçülmenin etkili olduğunu ifade ediyor.

FABRİKALAR İÇİN 1 MİLYAR TL’YE YAKIN DEĞER

Yeni ihale kapsamında belirlenen muhammen bedeller dikkat çekti:

23 bin 700 metrekare arazi üzerinde bulunan iplik ve halı dokuma fabrikası ile idari binalar için yaklaşık 415 milyon TL değer belirlendi.

24 bin 700 metrekare büyüklüğündeki ikinci halı fabrikası ve arazisi için ise yaklaşık 460 milyon TL muhammen bedel açıklandı.

Sektör temsilcileri, özellikle son dönemde üretimin Mısır ve benzeri düşük maliyetli ülkelere kaymasının Türkiye’de birçok tekstil fabrikasını zor durumda bıraktığını belirtiyor. İpliksan’ın satış süreci de, Türk tekstil sanayisinde yaşanan dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.