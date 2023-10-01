Zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.50 sıralarında Göcek Körfezi girişinde meydana geldi. Seyir fenerleri olmadığı belirlenen sürat motoru ile seyir fenerleri bulunan zodyak botun çarpışması sonucu denizde iki bot çarpıştı.

Kazayı görenler hemen 112 Acil Merkezine bilgi verdi. Göcek Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştıklarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Sahil Güvenlik ekibi hayatını kaybeden ve yaralıyı Göcek iskelesine çıkardı.

Yaralı Burak Uğur ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Burak Uğur’un tedavisine başlandı. Aynı botta bulunan 18-20 yaşlarındaki bir kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA