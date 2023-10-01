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Yaşam Zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşam

Zodyak botlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 03:37:00 -

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Adası çevresinde iki zodyak botun çarpışması sonrası 1 kişi yaşamanı yitirirken, 1 kişi de ağır yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 21.50 sıralarında Göcek Körfezi girişinde meydana geldi. Seyir fenerleri olmadığı belirlenen sürat motoru ile seyir fenerleri bulunan zodyak botun çarpışması sonucu denizde iki bot çarpıştı.

Kazayı görenler hemen 112 Acil Merkezine bilgi verdi. Göcek Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri kaza yerine ulaştıklarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Sahil Güvenlik ekibi hayatını kaybeden ve yaralıyı Göcek iskelesine çıkardı.
Yaralı Burak Uğur ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Burak Uğur’un tedavisine başlandı. Aynı botta bulunan 18-20 yaşlarındaki bir kız olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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