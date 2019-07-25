"Zlatan'a Galatasaray'ı anlattım! İnşallah gelir"

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Jimmy, Zlatan Ibrahimovic'e Galatasaray'ı anlattığını söyledi.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ifade eden Durmaz, "Buraya gelirken Türkiye'deki en büyük kulübe geleceğini düşünerek tercih yaptım. Fatih Hoca'dan teklif geldiğini görünce de seçimimi direkt yaptım. Onun gibi biri sizi isteyince çok düşünecek bir şeyiniz olmaz." dedi

Takım kondisyoneri Bartali'nin takımı iyi hazırladığını söyleyen İsveçli futbolcu, "Bartali bizi iyi hazırlıyor. Çok fazla koşuyoruz, sıkı çalışmalar yapıyoruz. Kaslarımızı, bacaklarımızı iyi bir şekilde lige hazırlıyor." diye konuştu.

Galatasaray'da her zaman Fatih Terim gibi insanlara ihtiyaç olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Fatih Hoca, ne istediğini bilen, oyun tarzı belli olan bir teknik direktör. Galatasaray gibi büyük takımlarda, Fatih Hoca gibi büyük adamlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Birçok pozisyonda oynayabileceğinin altını çizen Jimmy, "8 ve 10 numaralarda oynadım. Bu pozisyonları da çok sevdim. Hem sağ hem sol tarafta oynayabiliyorum. Fatih Hoca nerede isterse orada oynarım." şeklinde konuştu.

Rekabetten çekinmediğini söyleyen İsveçli yıldız şöyle devam etti:

"Büyük takımlarda rekabet olması gerekiyor. Her bölgede 2-3 oyuncu olmalı ki rekabet oluşsun. Daha önce de böyle ortamlarda bulundum. Böyle bir takımda oynuyorsanız, takım içi rekabet gerekli."

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic'e Galatasaray'ı anlattığını söyleyen Jimmy Durmaz, "İbrahimovic, şu anda Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. İbrahimovic'e Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattım ve üzerinde biraz baskı kurdum. İnşallah Galatasaray'a gelir ve burada harika işler yapar. Bu yaşında bile müthiş şeyler yapıyor." diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

Son olarak takımın hedeflerinden bahseden yıldız futbolcu, "Her zamanki gibi ilk hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray, tarihi çok büyük olan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'ni en iyi yerde bitirp şamopiyon olmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.