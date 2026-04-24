Ziynet hırsızları İstanbul'da paketlendi: Gebze'de çaldılar, mahkemede tutuklandılar!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir eve girerek yaklaşık 70 bin lira değerindeki altın ve takıları çalan iki kadın, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. 3 Nisan'da gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma, şüphelilerin izini komşu ilde buldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Gebze’de 3 Nisan'da bir evden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, hırsızlık olayını A.K. ve N.A. isimli 2 kadının yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, dün İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
