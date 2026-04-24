Gündem
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a ikinci etap insani yardım amaçlı tıbbi malzeme gönderildi!

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından İran’a 6 tır ilaç ve tıbbi malzeme sevk edildi.

107 palet tıbbi yardım malzemesi Van’dan Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı.

İran’a gönderilen tırlarda tıbbi malzemelerin haricinde kritik ilaçlar da bulunuyor. İlk etapta 3 tır insani yardım amaçlı tıbbi malzeme İran’a gönderilmişti.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından İran’a 6 tır insani yardım amaçlı tıbbi malzeme ve ilaç gönderilmiştir. Van İl Sağlık Müdürlüğü’nde hazırlanan 107 palet yardım malzemesi Ağrı Doğu Bayazıt Gürbulak Sınır Kapısı’na doğru yola çıkmıştır.

104 palet 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 2 palet 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç, 1 palet 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran’a gönderilmek üzere Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün deposuna nakledilmiştir.

İran’a gönderilen yardım kolilerinde enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yer almaktadır. Bu malzemeler, acil müdahale ve cerrahi işlemler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır.

İran’a gönderilen tırlarda tıbbi malzemelerin haricinde, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlar yer alırken; soğuk zincir ilaçlar arasında onkoloji ilaçları da bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İran’a aynı ay içerisinde ikinci kez insani amaçlı tıbbi malzeme göndermiştir. İlk etapta 3 tır (60 palet) tıbbi cihaz, ilaç ve sarf malzemesi İran’a gönderilmiş; röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bölgeye ulaştırılmıştır.

