Çoğu emekli bu hakkının olduğunu bilmiyor!

Türkiye'de milyonlarca vatandaşımız, SGK tarafından her ay hesaplarına yatırılan standart emekli aylığı ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Oysa SGK mevzuatında yer alan ancak yeterince bilinmediği için pek çok kişinin faydalanamadığı çeşitli ödenek ve haklar bulunuyor.

Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde bütçenize nefes aldırabilecek, sadece bir dilekçe ile talep edebileceğiniz 5 önemli yasal hak şu şekilde sıralanıyor:

1. Taahhüt Süresi Dolmadan Promosyon Güncellemesi

Emeklilerin büyük bir kısmı, bankalarla imzaladıkları üç yıllık promosyon anlaşmasının bitmesini beklemek zorunda olduklarını düşünüyor. Ancak bankaların sunduğu promosyon tutarları arttığında, mevcut sözleşmenizi iptal edip daha yüksek bir teklifi değerlendirme hakkına sahipsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, eski bankanıza kalan sürenin iadesini gerçekleştirip yeni tutar üzerinden güncel bir sözleşme imzalamaktır.

2. Talep Edilmesi Gereken Cenaze Yardımı

Bir emeklinin vefatı halinde, geride kalan ailesine SGK tarafından tek seferlik bir "cenaze ödeneği" tahsis edilir. Bu ödeme hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak aktarılmaz. Hakkın kaybolmaması ve zaman aşımına uğramaması için vefat eden kişinin yakınlarının kuruma bizzat giderek veya e-Devlet üzerinden başvuru yapması şarttır.

3. Sağlık ve İlaç Kesintilerinde İade İmkanı

Sürekli ilaç kullanan veya kronik hastalıkları bulunan emeklilerden kesilen muayene ve ilaç katılım payları, bazı istisnai durumlarda geri alınabiliyor. Özellikle hastalıklara bağlı muafiyet raporu olan ilaçlar için yanlışlıkla yapılan kesintiler saptandığında, SGK'ya başvurarak bu tutarların geriye dönük olarak iadesini talep edebilirsiniz.

4. Emlak Vergisinden Muafiyet ve Geriye Dönük İade

Yalnızca bir adet meskeni bulunan ve emekli aylığı dışında hiçbir ticari veya kira geliri olmayan vatandaşlar, belediyelere ödenen emlak vergisinden tamamen muaftır. Eğer bu muafiyet hakkınızı bilmeden yıllarca vergi ödemesi yaptıysanız, ilgili belediyeye bir dilekçe ile başvurarak son 5 yıl içinde yaptığınız tüm ödemeleri toplu olarak geri alma şansınız bulunmaktadır.

5. Geçmişe Dönük Maaş Farkları ve Ek Ödemeler

Emekli aylığı bağlanırken yapılan teknik hesaplamalarda, geçmiş hizmet sürelerinin eksik işlenmesi veya aylık bağlama oranlarındaki hatalar nedeniyle maaşınız eksik yatıyor olabilir. Şüphe duyduğunuz durumlarda SGK'dan detaylı bir "maaş hesaplama dökümü" talep edebilir, tespit edilecek bir hata durumunda içeride biriken tüm farkları toplu bir ödeme olarak tahsil edebilirsiniz.

