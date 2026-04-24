Yollarda bakım seferberliği: Sürücüler dikkat! Trafik işaretlerine uymayan yanar!
Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle otoyollar ve stratejik tünellerdeki yoğun mesai nedeniyle birçok noktada trafik akışı şerit daraltma veya karşı yönden aktarma şeklinde sağlanıyor. Yetkililer, can ve mal güvenliği için hız sınırlarına ve trafik işaretçilerine mutlak suretle uyulması gerektiğini hatırlattı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 4-12. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içindeki elektronik sistem bakım onarım çalışması sebebiyle 10-11. kilometrelerinde sağ şerit, taşıt trafiğine geçici olarak kapatılarak, trafik akışı sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Samsun yolunun 18-22. kilometrelerindeki üstyapı işleri yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale-Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun-Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin, Giresun-Tirebolu yönü tüpündeki yapım, bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Çanakkale-Çan yolunun 38-40. kilometrelerindeki taş duvar çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük-Kastamonu yolunun 39-42. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Bartın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Karabük-Kastamonu istikametinden iki yönlü devam ediyor.