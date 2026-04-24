Bahçeli’den ezber bozan Demirtaş çıkışı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamalara yönelik sorulara, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür” ifadeleriyle yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıldönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

"MECLİS'İN VERİMLİ ÇALIŞMASI ŞARTTIR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Biz bu ülkenin temel meselelerinde inisiyatif almaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Söylediklerimiz, duruşumuz net. Meclis'in gündeminde olan konular var. Herkesin bir fikri, görüşü olması doğal. Kurtulmuş’un koordinesinde bir çalışma yürütülüyor. Siyasi partiler arası diyalog önemlidir. AK Parti ile de diğer partilerle de Meclis çatısı altında görüşmelerin olması, ülkemizin yararınadır. Meclis Başkanı'nın partilerden bir çalışma istemesi, daha önce konuştuğumuz raporların devreye girmesi süreci hızlandıracaktır. Ama orada beklentilere cevap bulamıyorlarsa, o raporları hazırlayan partileri davet edip görüşlerini alabilirler. Meclis Başkanı'nın bir inisiyatif alması, Meclis'in verimli çalışması için şarttır" ifadesini kullandı.

"SÖZÜMÜZ SÖZDÜR"

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili çağrısı hatırlatılan Bahçeli, "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" dedi.