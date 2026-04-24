"Para vermeyene iskan yok!" Motosiklet bagajında rüşvet sevkiyatı: Dolar ve eurolar havada uçuşmuş
"Para vermeyene iskan yok!" Motosiklet bagajında rüşvet sevkiyatı: Dolar ve eurolar havada uçuşmuş

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"Para vermeyene iskan yok!" Motosiklet bagajında rüşvet sevkiyatı: Dolar ve eurolar havada uçuşmuş

Antalya’da CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kan donduran itiraflar geldi. Tutuklu İmar Müdürü Mustafa Y., etkin pişmanlıktan faydalanarak kurulan rüşvet sistemini tüm detaylarıyla anlattı: "İmarda usulsüzlüğü olan otelcilerden istisnasız rüşvet alındı; maddi menfaat sağlamayan hiçbir otelciye iskan verilmedi."

CHP’li Manavgat Belediyesi’nde yıllardır süregelen rüşvet ve yolsuzluk ağı, tutuklu şüphelilerin itiraflarıyla gün yüzüne çıktı. 2016-2024 yılları arasında Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yapan Mustafa Y., eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in merkezinde bulunduğu kirli çarkı tek tek deşifre etti.

"Başkan bizzat talimat verdi"

İmar müdürü Mustafa Y.’nin ifadesine göre rüşvet sistemi bizzat en üst makamdan yönetildi. Şüpheli, Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in kendisinden "iş bitim belgesi düzenlenmeden önce imara aykırı otelleri özellikle bildirmesini" istediğini iddia etti. İtirafçı müdür, "Sözen ya kendisi ya da kardeşi aracılığıyla otelcilerle temasa geçip menfaat temin ettikten sonra bana işi bitirme talimatı verirdi" dedi.

Motosiklet bagajında rüşvet sevkiyatı

Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise rüşvet paralarının transfer yöntemi oldu. Dosyadaki bilgilere göre, Şükrü Sözen’in "gizli kasası" olduğu iddia edilen Erdem Buzkan, belediye ihalelerinden ve otelcilerden toplanan paraları motosiklet bagajında taşıyarak buluşma noktalarına getirdi. Bu anlara ait görüntülerin soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenildi.

Dudak uçuklatan rakamlar: Dolar ve eurolar havada uçuşmuş

İtirafçı müdür Mustafa Y., şahsi olarak aldığı ve şahit olduğu rüşvet ödemelerini şu şekilde sıraladı:

  • 150 bin dolar: Bir otelin imara aykırı yapısına rağmen iskan verilmesi karşılığında elden alındı.
  • 400 bin euro: Bir başka otel sahibinden alınan rüşvetin 300 bin eurosu başkana, 100 bin eurosu müdüre gitti.
  • 4 milyon TL: Başka bir otel sahibinden tek kalemde alınan miktar.
  • 750 bin TL + Dükkan: Aynı otel sahibinin çeşitli iskan işleri için verdiği ek menfaatler.

Fabrika iddiası: "Kağıt üzerinde başkasının"

İtirafçı müdür, eski başkan Şükrü Sözen’in Konya’da bir silah fabrikası olduğunu, ancak bu fabrikanın kağıt üzerinde "gizli kasası" Erdem Buzkan adına kayıtlı olduğunu öne sürdü. Mustafa Y., belediye ihalelerinden elde edilen komisyonların da bu kanalla aklandığını iddia etti.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin incelemeleri ve savcılığın derinleştirdiği soruşturma kapsamında, CHP’li belediyedeki "rüşvetsiz iskan yok" sisteminin tüm ayakları mercek altına alınmış durumda. Karıştığı suçları itiraf eden Mustafa Y., "Bazı rüşvetlere doğrudan tanık oldum, bazılarında ise aracılık edip payımı aldım" diyerek sistemin içinde nasıl yer aldığını kabul etti.

Uşak yolsuzluk soruşturmasında 'battaniye' skandalı! 20 milyon TL rüşvet trafiği CHP Genel Merkezin zirvesine uzandı!
Uşak yolsuzluk soruşturmasında 'battaniye' skandalı! 20 milyon TL rüşvet trafiği CHP Genel Merkezin zirvesine uzandı!

Yolsuzluk, rüşvet, ahlaksızlık! İstanbul'u sömüren İmamoğlu ve avanesi için hesap vakti
Yolsuzluk, rüşvet, ahlaksızlık! İstanbul'u sömüren İmamoğlu ve avanesi için hesap vakti

Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası
Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat'ta itiraf fırtınası

CHP'lilerin çok sevdiği rakı masalarında halk böyle soyuldu: Özkan Yalım rüşvet masası kurmuş!
CHP'lilerin çok sevdiği rakı masalarında halk böyle soyuldu: Özkan Yalım rüşvet masası kurmuş!

chp ve olanlar ??? gruplar bölgeler

chpde kemalciler demcilerin ekremcilerle catısması yani <<doğulular grubuyla <karadenzililer grubunun catısması olanlar budur <<ATATÜRK konusuna gelince acı ama gercek <<kürtlerin coğunluğu atatürkü severmi <<lazlar pontuslular gürcülerin cogunluğu atatürkü severmi ??? sizce bu arada özgür bey partide azınlıkta vekil dağılımı 70-80 arası demci kemalci <<20 40 arası ekremci <<geriye kalan özgürcü anlayın artık chp bu işte
