Yunan tohumuna alkış, ecdat yadigarına sırt! Milli bayramı Batı hayranlığına alet eden zihniyet yine şaşırtmıyor
Milli egemenliğin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, CHP zihniyetinin gerçek yüzü bir kez daha ifşa oldu. Yunan’ın sirtakisi karşısında avuçları patlayıncaya kadar alkış tutan, Batı'nın kokuşmuş kültürüne "medeniyet" diye sarılan karanlık odak, bu toprakların öz evlatlarına ve şanlı ecdat yadigarına tahammül edemedi.
Kutlamalar kapsamında sahne alan ve göğsümüzü kabartan çocuk mehteran takımı, marşlarımızı icra etmeye başladığı anda CHP’li heyetin sergilediği tavır "bu kadarına da pes" dedirtti. Viyana kapılarını titreten kös sesinden rahatsız olan sözde halkçılar, sırtlarını dönerek bu toprakların ruhuna olan düşmanlıklarını tescilledi. Kendi öz kültürüne yabancılaşan bu zihniyet, ecdadın nefesini çocukların sesinde duymaya bile katlanamadı.
Medeniyet anlayışları mini etek ve kadeh!
Millete "çağdaşlık" masalları anlatanların, medeniyetten tek anladığının mini etekli gösteriler ve Batı rüzgarı olduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Anadolu’nun bağrından kopup gelen milli manevi değerleri "gericilik" olarak yaftalayanlar, mevzu bahis Yunan dansı olunca adeta vecd ile alkış tutuyor. Bayramı milletin değerleriyle kutlamak yerine, kilise müziği eşliğinde sirtaki yapmayı "ilericilik" sanan bu güruh, halkın iradesine de sırtını dönmüş durumda.
Milli egemenlik mi, Yunan hayranlığı mı?
Kendi ülkesinin mehterine sırt dönüp, Ege’nin karşı kıyısındaki kültüre hayranlık besleyen CHP’li isimlerin bu skandal tavrı, sosyal medyada da büyük tepki topladı. Vatandaşlar, "Siz bu milletin bayramını mı, yoksa hayran olduğunuz Batı’nın bayramını mı kutluyorsunuz?" diyerek tepkilerini dile getirdi.
