“Yüce saltanat makamının kurtarılması en önemli hayati görevimizdir” Karahasanoğlu’ndan "20 Nisan Genelgesi" hatırlatması

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, dünkü yazısında 23 Nisan dönemi üzerinden yapılan tartışmaları ve sergilenen tavırları mercek altına aldı. Karahasanoğlu, özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayların gölgesinde yapılan kutlamaları ve bazı yayın organlarının "dua" konusundaki çelişkili tutumlarını eleştirdi.

"Okulda dua" başlıklarına tepki

Karahasanoğlu, son dönemde okullarda edilen duaları eleştiren medya organlarının, 23 Nisan’da Mustafa Kemal’in dua ederken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmasını "riyakarlık" olarak nitelendirdi. Yazısında, "Acılarını dindirmemiz gereken insanların dua etmesi kınanacak bir davranış mı?" sorusunu yönelten yazar, tarihteki gerçeklerin bugün tahrif edildiğini savundu.

Sözcü'nün "Hanedanlığı yıktı" manşetine belgeli yanıt

Sözcü gazetesinin 23 Nisan manşetine itiraz eden Karahasanoğlu, Büyük Millet Meclisi’nin (BMM) açılışından iki gün önce, 21 Nisan 1920’de Mustafa Kemal tarafından yayınlanan genelgeden örnekler verdi. Karahasanoğlu, orijinal metinde geçen şu ifadeleri paylaştı:

"Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması (istihlası) gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü cumaya rastlatmakla..."

Yazar, "istihlas" kelimesinin "kaldırmak" değil, "kurtarmak" anlamına geldiğini belirterek; bugün Mustafa Kemal’i "hanedanlığı yıkan yiğit" olarak alkışlayanların, o gün bizzat onun imzasıyla yayınlanan "saltanatı kurtarma" görevini görmezden geldiklerini ifade etti.

"Mehter marşına sırt dönmek ceddimize düşmanlıktır"

Gaziantep’teki 23 Nisan etkinliklerinde mehter takımı gösterisi sırasında bazı CHP’li yöneticilerin sırtlarını dönmesini de eleştiren Karahasanoğlu, bu tavrı "ceddimize saygısızlık" olarak tanımladı. Geçmiş dönemlerdeki öğrenci gösterilerini ve vals tercihlerini hatırlatan yazar, yerli değerlere karşı sergilenen bu tutumun tutarsızlık olduğunu belirtti.

Karahasanoğlu, yazısını şu sözlerle tamamladı: "Lütfen dürüst olsunlar, samimi olsunlar. Ceddimize düşmanlığı bıraksın, bu vatanı bize miras bırakanlara azıcık saygılı olsunlar."

