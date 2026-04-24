  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı! Alarm verildi İran’dan İsrail’e ve Washington’a sert suçlama! Siyonist vahşete dünyadan tepki çağrısı Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk" Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı İran’da "psikolojik harp" alarmı! Trump’ın iddialarına Tahran’dan sosyal medya üzerinden sert cevap! ABD'nin el koymak istediği İran gemisinin akıbeti belli oldu Trump'tan İran'a zehir zemberek mesaj: "Liderleri artık yok, zaman onlar için daralıyor!" Orta Doğu'da sıcak saatler: Tahran'da şiddetli patlama sesleri Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular
"Yüce saltanat makamının kurtarılması en önemli hayati görevimizdir" Karahasanoğlu'ndan "20 Nisan Genelgesi" hatırlatması

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
"Yüce saltanat makamının kurtarılması en önemli hayati görevimizdir" Karahasanoğlu’ndan "20 Nisan Genelgesi" hatırlatması

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde yapılan bazı yorumları ve muhalif medyanın başlıklarını eleştirdi. Sözcü gazetesinin "Bir yiğit çıktı hanedanlığı yıktı" manşetine tepki gösteren Karahasanoğlu, Mustafa Kemal imzalı 1920 tarihli genelgeyi hatırlatarak, meclisin açılış amacının o dönem "saltanatı kurtarmak" olarak deklare edildiğini vurguladı.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, dünkü yazısında 23 Nisan dönemi üzerinden yapılan tartışmaları ve sergilenen tavırları mercek altına aldı. Karahasanoğlu, özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayların gölgesinde yapılan kutlamaları ve bazı yayın organlarının "dua" konusundaki çelişkili tutumlarını eleştirdi.

"Okulda dua" başlıklarına tepki

Karahasanoğlu, son dönemde okullarda edilen duaları eleştiren medya organlarının, 23 Nisan’da Mustafa Kemal’in dua ederken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmasını "riyakarlık" olarak nitelendirdi. Yazısında, "Acılarını dindirmemiz gereken insanların dua etmesi kınanacak bir davranış mı?" sorusunu yönelten yazar, tarihteki gerçeklerin bugün tahrif edildiğini savundu.

Sözcü'nün "Hanedanlığı yıktı" manşetine belgeli yanıt

Sözcü gazetesinin 23 Nisan manşetine itiraz eden Karahasanoğlu, Büyük Millet Meclisi’nin (BMM) açılışından iki gün önce, 21 Nisan 1920’de Mustafa Kemal tarafından yayınlanan genelgeden örnekler verdi. Karahasanoğlu, orijinal metinde geçen şu ifadeleri paylaştı:

"Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması (istihlası) gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü cumaya rastlatmakla..."

Yazar, "istihlas" kelimesinin "kaldırmak" değil, "kurtarmak" anlamına geldiğini belirterek; bugün Mustafa Kemal’i "hanedanlığı yıkan yiğit" olarak alkışlayanların, o gün bizzat onun imzasıyla yayınlanan "saltanatı kurtarma" görevini görmezden geldiklerini ifade etti.

"Mehter marşına sırt dönmek ceddimize düşmanlıktır"

Gaziantep’teki 23 Nisan etkinliklerinde mehter takımı gösterisi sırasında bazı CHP’li yöneticilerin sırtlarını dönmesini de eleştiren Karahasanoğlu, bu tavrı "ceddimize saygısızlık" olarak tanımladı. Geçmiş dönemlerdeki öğrenci gösterilerini ve vals tercihlerini hatırlatan yazar, yerli değerlere karşı sergilenen bu tutumun tutarsızlık olduğunu belirtti.

Karahasanoğlu, yazısını şu sözlerle tamamladı: "Lütfen dürüst olsunlar, samimi olsunlar. Ceddimize düşmanlığı bıraksın, bu vatanı bize miras bırakanlara azıcık saygılı olsunlar."

Ali Karahasanoğlu'nun bu günkü yazısının tamamını okumak için tıklayın>>>

‘İşimiz duaya kaldı’ diye yazan CHP medyası moraracak! Mustafa Kemal Meclis'i işte böyle açmıştı
‘İşimiz duaya kaldı’ diye yazan CHP medyası moraracak! Mustafa Kemal Meclis'i işte böyle açmıştı

Gündem

‘İşimiz duaya kaldı’ diye yazan CHP medyası moraracak! Mustafa Kemal Meclis'i işte böyle açmıştı

Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?
Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?

Gündem

Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?

Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı
Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı

Gündem

Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı

CHP'lilerin çok sevdiği rakı masalarında halk böyle soyuldu: Özkan Yalım rüşvet masası kurmuş!
CHP'lilerin çok sevdiği rakı masalarında halk böyle soyuldu: Özkan Yalım rüşvet masası kurmuş!

Gündem

CHP'lilerin çok sevdiği rakı masalarında halk böyle soyuldu: Özkan Yalım rüşvet masası kurmuş!

Partide ‘danışman’ çatlağı: Yolsuzluk operasyonu CHP’lileri birbirine düşürdü!
Partide ‘danışman’ çatlağı: Yolsuzluk operasyonu CHP’lileri birbirine düşürdü!

Gündem

Partide ‘danışman’ çatlağı: Yolsuzluk operasyonu CHP’lileri birbirine düşürdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayro

Bu genetik bir olay ! Kılıçtaroğlu Baykal la görüştü ! Baykala Ben aday değilim ! Dedi .Daha evin kapısından çıkmamıştı ki : Gazetecilere : Ben adayım demedi mi ? Özgürde aynı numarayı çekti ! Siyasette vefa olmaz !

Koparan

Yıl 1970 iktidarda CHP. Kıçımızda don yok, yoksulluktan..! 19 Mayıs gençlik Bayramı'nda kızları kısa etek, erkekler şortla tören denilen gösteriye katılıyor duk, ellerimizde 3 metrelik odunlar la..! Evde iki kaşık yağ yok, Odunun parasını öde..!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23