Kalbinizin yeni reçetesi: Tansiyon ve şekeri dengeleyen 7 mükemmel dokunuş

MİSO EZMESİ Özellikle tansiyon ve kalp yetmezliği hastaları için tuz sınırlaması hayati önem taşır. Yemeklere lezzet katmak için yüksek sodyumlu tuzlar yerine daha dengeli bir seçenek olan miso ezmesini kullanabilirsiniz. Miso; sebzelerden balıklara kadar geniş bir yelpazede tatlandırıcı olarak kullanılabilir.