Kalbinizin yeni reçetesi: Tansiyon ve şekeri dengeleyen 7 mükemmel dokunuş
Tansiyon ve şekeri dengeleyen 7 mükemmel dokunuşu yapmalısınız.
Uzman tavsiyesi ile mutfağınızdaki küçük değişimlerle hem kan şekerinizi kontrol altına alın hem de kalp sağlığınızı koruma kalkanına alın...
Modern tıbbın sunduğu teknolojik imkanların yanı sıra, doğanın sunduğu doğal çözümler de kalp sağlığı için kritik bir öneme sahip.
Yeniçağ'ın haberine göre, kan şekerini ve tansiyonu dengeleyen bu mucizevi besinler, mutfaklarda sağlığın gizli koruyucuları olarak öne çıkıyor.
Kardiyolog Dr. Evan Shlofmitz, katı diyetler yerine uygulanabilecek küçük ve etkili değişikliklerin, kolesterol ve tansiyon yönetiminde büyük fark oluşturduğunu vurguluyor. İşte Dr. Shlofmitz’den kalp dostu 7 beslenme önerisi:
MUZ CİPSİ Çıtır bir şeyler yeme isteği duyduğunuzda, yüksek oranda işlenmiş patates cipsleri yerine lif zengini muz cipslerinitercih edebilirsiniz. Bu değişim tok kalmanıza yardımcı olur. Eğer patates tüketmek isterseniz, yağ kullanımını minimize etmek için airfryer gibi yöntemleri kullanmak daha sağlıklıdır.
TARÇIN Sabah kahvesindeki şeker ve kremadan vazgeçip yerine tarçın eklemek, uzun vadede vücudun şeker ve kalori yükünü hafifletir. Sadece bu küçük dokunuş bile bir yıl içerisinde kalp sağlığınız üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
ZEYTİNYAĞI Makarna ve salatalarda kullanılan ağır, kremalı soslar yerine; taze otlar ve baharatlarla zenginleştirilmiş zeytinyağını kullanın. Bu sayede doymuş yağ ve sodyum tüketiminizi azaltırken, yemeklerinize sağlıklı ve lezzetli aromalar katmış olursunuz.
MİSO EZMESİ Özellikle tansiyon ve kalp yetmezliği hastaları için tuz sınırlaması hayati önem taşır. Yemeklere lezzet katmak için yüksek sodyumlu tuzlar yerine daha dengeli bir seçenek olan miso ezmesini kullanabilirsiniz. Miso; sebzelerden balıklara kadar geniş bir yelpazede tatlandırıcı olarak kullanılabilir.
MEYVELİ BUZLAR Şeker oranı yüksek klasik dondurmalar yerine, katkı maddesi içermeyen ve gerçek meyvelerden hazırlanan buzlu tatlılara yönelin. Az bileşenli ve doğal içerikli bu seçenekler, porsiyon kontrolünü kolaylaştırarak tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılar.
BALIK Kalp hastalığı riskini artırabilen işlenmiş gıdalar ve kırmızı etler yerine; somon, uskumru veya gökkuşağı alabalığıgibi balıkları tüketin. Eğer kırmızı et yiyecekseniz, tabağınızdaki dengeyi sağlamak için yanına mutlaka bol miktarda yeşil sebze eklemeye özen gösterin.
TAM TAHILLI EKMEK Karbonhidratı tamamen kesmek yerine türünü değiştirmek daha etkili bir yöntemdir. Beyaz ekmek yerine 0 tam tahıllı veya filizlenmiş çok tahıllı ekmekleri tercih ederek kolesterolünüzü düşürebilir ve kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.
