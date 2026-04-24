Üsküdar'da siyonist destekçilerine geçit yok! Netanyahu maketi darağacında, mahalle halkı ayakta!

Üsküdar’da bir fast-food zinciri şubesi önünde başlatılan protesto nöbeti, 200’üncü gününde düzenlenen yürüyüş ve programla devam etti.

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle mahallelerindeki McDonald’s şubesine karşı başlattığı eylem 200’üncü gününü geride bıraktı. Akşam saatlerinde Ömer Öztürk Camii önünde toplanan kalabalık, mahalle içinde bir yürüyüş gerçekleştirerek işletme önüne geldi. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı. Eylemde geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterisi de yer aldı.

"Türkiye’deki diğer nöbetlere ilham oldunuz"

Eylemde konuşma yapan Muhammed Emin Yıldırım, mahalle halkının 200 gündür süren kararlılığının Türkiye genelindeki diğer boykot eylemlerine örnek olduğunu belirtti. Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli kardeşlerim, 200 gündür sıcak soğuk demeden buraları doldurdunuz. Allah bizi zalimin yanında görmesin, burada bu mahallede siyonizme destek olan bir firma bir yer açmasın diye rahatınızdan vazgeçtiniz. Yaptığınız bu iş o kadar büyük bir hayra vesile oldu ki şu anda Türkiye’de en az 23-24 noktada buradan ilham alarak kardeşlerimiz aynı nöbetleri başlattılar. Eyüpsultan’da, Sultangazi’de, Arnavutköy’de, Bağcılar’da siz o kardeşlerimize ilham oldunuz."

Mülk sahibine tepki

Konuşmasında işletmenin bulunduğu binanın sahibine de tepki gösteren Yıldırım, "Mesele bu kadar ciddi bir meseledir. Hiç kimse bu katillerin arkasında duran McDonald’s’dan alışveriş yapmaz. Biz yapmadık, yapmayacağız. Ama bu dükkanı onlara kiraya veren mal sahibine buradan bir cümle söylemek istiyorum: Yuh olsun sana. 200 gündür bu mahallenin sesini duymadın" dedi.

Netanyahu maketi darağacına asıldı

Programın son bölümünde, İsrail’in Gazze’deki çocuklara yönelik saldırılarına tepki amacıyla sembolik bir gösteri düzenlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketi hazırlanan bir darağacına asıldı. Protesto gösterisi, bu sembolik eylemin ardından sona erdi.