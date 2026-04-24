  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı! Alarm verildi İran’dan İsrail’e ve Washington’a sert suçlama! Siyonist vahşete dünyadan tepki çağrısı Ajanslar dünyaya 'son dakika' koduyla servis etti! " İsrail askerlerini vurduk" Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı İran’da "psikolojik harp" alarmı! Trump’ın iddialarına Tahran’dan sosyal medya üzerinden sert cevap! ABD'nin el koymak istediği İran gemisinin akıbeti belli oldu Trump'tan İran'a zehir zemberek mesaj: "Liderleri artık yok, zaman onlar için daralıyor!" Orta Doğu'da sıcak saatler: Tahran'da şiddetli patlama sesleri Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular
Gündem
Gündem

Üsküdar'da siyonist destekçilerine geçit yok! Netanyahu maketi darağacında, mahalle halkı ayakta!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Üsküdar'da siyonist destekçilerine geçit yok! Netanyahu maketi darağacında, mahalle halkı ayakta!

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi sakinleri, İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek verdiği bilinen McDonald’s şubesine karşı başlattıkları onurlu direnişte 200 günü geride bıraktı. Akşam saatlerinde Ömer Öztürk Camii önünde tek yürek olan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla mahalle sokaklarını "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarıyla inletti. Kararlılıklarından ödün vermeyen mahalleli, işletme önünde kurdukları nöbet çadırıyla boykotun sönmeyen meşalesi oldu.

Üsküdar’da bir fast-food zinciri şubesi önünde başlatılan protesto nöbeti, 200’üncü gününde düzenlenen yürüyüş ve programla devam etti.

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle mahallelerindeki McDonald’s şubesine karşı başlattığı eylem 200’üncü gününü geride bıraktı. Akşam saatlerinde Ömer Öztürk Camii önünde toplanan kalabalık, mahalle içinde bir yürüyüş gerçekleştirerek işletme önüne geldi. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı. Eylemde geleneksel Karagöz ve Hacivat gösterisi de yer aldı.

"Türkiye’deki diğer nöbetlere ilham oldunuz"

Eylemde konuşma yapan Muhammed Emin Yıldırım, mahalle halkının 200 gündür süren kararlılığının Türkiye genelindeki diğer boykot eylemlerine örnek olduğunu belirtti. Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli kardeşlerim, 200 gündür sıcak soğuk demeden buraları doldurdunuz. Allah bizi zalimin yanında görmesin, burada bu mahallede siyonizme destek olan bir firma bir yer açmasın diye rahatınızdan vazgeçtiniz. Yaptığınız bu iş o kadar büyük bir hayra vesile oldu ki şu anda Türkiye’de en az 23-24 noktada buradan ilham alarak kardeşlerimiz aynı nöbetleri başlattılar. Eyüpsultan’da, Sultangazi’de, Arnavutköy’de, Bağcılar’da siz o kardeşlerimize ilham oldunuz."

 

Mülk sahibine tepki

Konuşmasında işletmenin bulunduğu binanın sahibine de tepki gösteren Yıldırım, "Mesele bu kadar ciddi bir meseledir. Hiç kimse bu katillerin arkasında duran McDonald’s’dan alışveriş yapmaz. Biz yapmadık, yapmayacağız. Ama bu dükkanı onlara kiraya veren mal sahibine buradan bir cümle söylemek istiyorum: Yuh olsun sana. 200 gündür bu mahallenin sesini duymadın" dedi.

 

Netanyahu maketi darağacına asıldı

Programın son bölümünde, İsrail’in Gazze’deki çocuklara yönelik saldırılarına tepki amacıyla sembolik bir gösteri düzenlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketi hazırlanan bir darağacına asıldı. Protesto gösterisi, bu sembolik eylemin ardından sona erdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23