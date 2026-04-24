İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapatılacak

İlan etti: Her 3 kişiden 1'i risk altında... Aşılamayla 5 milyon ölümün önüne geçiliyor Buralarda yaşayanlar bayram ediyor! İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri Kalbinizin yeni reçetesi: Tansiyon ve şekeri dengeleyen 7 mükemmel dokunuş İran’ın dinî lideri Hamaney’le ilgili iddia ortalığı fena karıştırdı: Estetik olup... Türkiye'nin inşaat deviyle ilgili beklenmedik gelişme: İflas kararı kaldırıldı Şamil Tayyar’dan herkesi ters köşe yapan AK Parti ve MHP yorumu: Büyük operasyon ihtimali var Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a ikinci etap insani yardım amaçlı tıbbi malzeme gönderildi! Hafif ekşimsi aromasıyla... Pekmeze rakip o bitki: Demir depoları doluyor Trump’ın “vur” emri altın fiyatlarını allak bullak etti! Bir ilk yaşanabilir Ünlü profesörden şok açıklama: KAAN’ın tamamlanmasını beklemeyecekler, acil tedbir almalıyız
AA Giriş Tarihi:

İstanbul'da düzenlenecek bazı etkinlikler nedeniyle bugün Beşiktaş ve Beyoğlu, yarın ise Üsküdar'da trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergâhlar duyuruldu. İşte ayrıntılar…

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 3 ilçede bugün ve yarın gerçekleştirilecek bazı programlar kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

Bugün 14.30 ile 16.30'da Beşiktaş ve Beyoğlu'nda düzenlenecek etkinlik dolayısıyla stat arkasındaki Gazhane Caddesi Süzer Plaza'nın gerisinden Dolmabahçe istikametine araç gönderilmeyecek. Trafik akışı, Asker Ocağı Caddesi'nden Mete Kavşağı'na yönlendirilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak geriye döndürülüp, Dolmabahçe istikametine araç gönderilmeyecek.

Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi trafiğe kapatılacak, Mete Caddesi Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek. Araçlar Şişli istikametine yönlendirilirken kapama, Dolmabahçe Tünel İstaç Kadırgalar Caddesi ayrımından yapılarak, akış Maçka istikametinden sağlanacak.

Meclisi Mebusan, Kemeraltı caddeleri, Karaköy Meydan ile Tophane arasında Beşiktaş istikameti de trafiğe kapalı olacak. Dolmabahçe Caddesi ile buna çıkan tüm yollar, Beşiktaş Meydan ile Dolmabahçe Meydan arası her iki yönlü, Vişneli Tekke Sokak, Baba Efendi Sokak kesişiminden Dolmabahçe Caddesi inişleri, Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Tophane, Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi ve Kabataş'taki tramvay durakları yolcu alımına kapalı tutulacak.

Çırağan, Tersane, Refik Saydam, Boğazkesen, Bayıldım, Süleyman Seba caddeleri, Meclisi Mebusan ve Kemeraltı caddeleri Karaköy istikameti, Baba Efendi Sokak, Barbaros Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

ÜSKÜDAR'DA YARIN KAPATILACAK YOLLAR: Üsküdar'da yarın saat 05.00 ile 09.00'da Harem Sahil Yolu Selimiye Caddesi kesişimi ile Harem Sahil Yolu Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan Harem Sahil Yolu ve bu güzergaha çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

D-100 kara yolu Tıbbiye Caddesi ayrımları ile Harem Sahil Yolu-Selimiye Caddesi D-100 kara yolu ve bu güzergâha çıkan tüm yollar da trafiğe kapatılıp, D-100 kara yolu kuzeyden gelen akım Tıbbiye Caddesi'ne yönlendirilecek.

Harem ve Sirkeci Arabalı Vapur İskele girişleri de kapalı olacak.

Nuh Kuyusu, Hakimiyeti Milliye, Dr. Eyüp Aksoy, Dr. Fahri Atabey, Selmani Pak, Doğancılar, Tunus Bağ, Halk ve Paşa Limanı caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek.

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!
Gündem

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!

23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenci ve velileri ile Anıtkabir'e giden bir anasınıfı öğretmeninin mini etekli kombini tepki çekti. Sosyal..
İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular
Dünya

İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular

Terör devleti İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi şehit oldu.
Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!
Gündem

Bir sen eksiktin İtalya! 4 savaş gemisi yola çıkıyor!

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Giuseppe Berutti Bergotto, bölgedeki çatışmaların ardından dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı..
Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti
Dünya

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya emeklilerin maaşına göz dikti. Başbakan Friedrich Merz..
Bahçeli’den ezber bozan Demirtaş çıkışı!
Siyaset

Bahçeli’den ezber bozan Demirtaş çıkışı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamalara yönelik sorulara, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğ..
İsrail'den İran'a 'imha' tehdidi: "Bu kez Tahran yönetimini devireceğiz!"
Gündem

İsrail'den İran'a 'imha' tehdidi: "Bu kez Tahran yönetimini devireceğiz!"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Orta Doğu’yu barut fıçısına çevirecek kan donduran açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İr..
