Alanya semalarında bayram coşkusu: Dev hücumbot TCG BORA kapılarını halka açtı!
Antalya’nın Alanya ilçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türk Deniz Kuvvetleri’nin gurur kaynaklarından biriyle kutladı. Kılıç sınıfı hücumbot TCG BORA (P-338), Alanya Alidaş Liman İskelesi’nde demirleyerek bayram heyecanını denizle buluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren limana akın eden vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donatılan dev savaş gemisini yakından inceleme şansı yakaladı.
Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan TCG BORA (P-338), Alanya Alidaş Liman İskelesi'nde gün boyunca vatandaşları ağırladı. Yaklaşık 62 metre boyunda ve 9 metre enindeki Kılıç sınıfı hücumbot bugün 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Aileler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ziyaretçiler, savaş gemisinin çeşitli bölümlerini gezerek hücumbotu yakından inceleme fırsatı buldu. Türk bayraklarıyla süslenen liman çevresinde bayram coşkusu yaşanırken, çocuklar gemiyi ziyaret etmenin heyecanını yaşadı. 23 Nisan ruhuna uygun görüntülerin oluştuğu etkinlikte, Kılıç sınıfı hücumbot olan TCG BORA'nın ziyarete açılması, özellikle çocuklar için günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Alanya'da düzenlenen ziyaret programı gün boyunca yoğun katılımla devam etti.