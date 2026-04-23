Fatih Tekke: Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum

Fatih Tekke: Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum

Samsunspor maçının ardından açıklama yapan Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke "Tur atlamak bizim için çok değerliydi. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 biten maçta Samsunspor'u penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Tur atlamak bizim için çok değerliydi. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Tekke, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok önemli bir karşılaşmanın kendi lehlerine sonuçlandığını söyledi.

Samsunspor'u ve taraftarlarını kutlamak gerektiğini işaret çeken Tekke, "Bizim açımızdan oyunun ilk bölümü iyi geçmedi. Tabii ki bir üst tura çıkmak bizim için çok önemli ve değerliydi. Biraz hasar aldık ama bugün Samsunspor taraftarını, oyuncularını kutlamam lazım. Yani bu maçı kırmızı karttan sonra uzatmaya taşımaları, son ana kadar mücadele etmeleri bence çok önemliydi. Son haftalardaki oyun ritmi de açıkçası beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Bizim açımızdan oyunun ilk bölümü çok olumlu geçmedi. İkinci bölümü daha iyi. Ama uzatmaya bırakmamamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.

 

Tekke, çok fırsat yakaladıklarını ama üretkenlikte çok iyi olmadıklarına işaret ederek, "Her şeye rağmen çok zor bir deplasmanda her şeyle kupaya konsantre olmuş komşu ilin çok değerli takımı Samsunspor'un, mücadelesi bizi zorladı açıkçası ve penaltılarda da Onana ön plana çıktı. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bizim lehimize bitti çok şükür. Şimdi hemen pazartesi bir maç var. Buradan evimize döneceğiz 3-4 saatte inşallah kazasız belasız dönersek, yarın dinleneceğiz. Cumartesi bir antrenman, pazar günü tekrar yolculuk. Bunu da özellikle söyledim. Ve bizim için gene çok zor bir deplasman. Samsunspor gibi çok benzer oyun ritmini bulmuş, iyi bir takım ile oynayacağız. Tur atlamak bizim için çok değerliydi. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

 

Türkiye'de hakemlerin hep eleştiri konusu olduğunu vurgulayan Tekke, şunları kaydetti:

"Ben bugün çok net söyleyeyim. Hakemi yine beğenmedim. Kırmızı kart pozisyonu hiç görmedim. Biz Trabzonspor olarak top bizdeyken oynamaya çalışan bir takımız. Bugün ilk yarıda çok iyi oynayamadık. Direkt kaleye gideceğimiz bir iki pozisyon vardı ve bunlara çalışmıştık. Bunun fazla olması lazımdı. Orada oyuncuların anlık tercihlerinden dolayı işte bizim de uyarılarımız oluyor ama bazen o duyguyu dışarıdan bir sopa varmış gibi oyunu kontrol etmeniz mümkün değil. Oyuncuların orada duyguları da var. Yeni denemiş bir şeyin hemen tekrarında yüzde yüzünü bulmanız da kolay değil. Dolayısıyla bu bir süreç ama oyuncularım geldiğim günden bu yana söylediğim şeylerin tersini yapmadı. Saha içerisinde biz ne söylediysek yapmaya çalıştı. Hepsinin ayaklarına, gönüllerine sağlık. Hepsi biz ne diyorsak onu yapıyorlar. Dolayısıyla burada hata varsa bu bana ve teknik ekibe ait."

