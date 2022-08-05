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Dünya Ziyareti kriz çıkarmıştı! Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı
Dünya

Ziyareti kriz çıkarmıştı! Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı

Çin'le ABD arasında büyük krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti nedeniyle Çin, Pelosi ve ailesine yaptırım uygulandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 12:05:00 -
Ziyareti kriz çıkarmıştı! Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulandığını açıkladı.

Söz konusu yaptırımların Pelosi'nin aile üyelerini de hedef aldığı kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; bu ziyaretle Çin'in içişlerine ciddi şekilde müdahale edildiği, Çin'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün baltalandığı belirtildi.

Yaptırımlar sembolik mesajı

Haberi Twitter hesabından yorumlayan bazı yabancı gazeteciler; yaptırımların "sembolik" olduğunu, bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Asya turu kapsamında şu anda Japonya'da olan Pelosi, Japonya Başbakan Fumio Kishida ile yaptığı görüşmenin ardından, "ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek" dedi.

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Yorumlar

söz

büyük şeytan abd ukraynaya da verdi gazi attı rusyanın önüne şimdide tayvana gazı veriyor atacak çinin önüne
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