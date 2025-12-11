  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş
Ekonomi

Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Şubat'taki Malezya ziyaretinin ardından Türkiye'nin Malezya'ya olan ihracatında artış ivmesi kaydedilirken, yılın 10 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı.

Ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye ile Malezya arasındaki ticari ilişkiler güç kazanmaya devam ederken, yılın 10 ayında Malezya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Malezya ile ticaretten turizme, yatırımdan savunma sanayisine işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın 10 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 3 milyar 931 milyon 838 bin 957 dolardan 4 milyar 389 milyon 292 bin 258 dolara çıktı.

Geçen sene iki ülkenin ticaret hacmi 4 milyar 964 milyon 661 bin 123 dolar seviyesinde bulunuyordu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyareti ihracat rakamlarına katkı sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Şubat'taki Malezya ziyaretinin ardından Türkiye'nin Malezya'ya olan ihracatında artış ivmesi kaydedilirken, yılın 10 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı.

Geçen yıl ocak-ekim döneminde 335 milyon 104 bin 36 dolar olan ihracat rakamları, bu yılın aynı döneminde 509 milyon 589 bin 707 dolara çıktı. Böylece yıllık bazda yüzde 52'lik bir artış yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu ziyareti esnasında iki ülke arasında 11 anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaların etkileri ticaret rakamlarına yansıdı.

Ziyarette enerji, ticaret, bilimsel araştırmalar ve Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin ihracı noktasında anlaşmalar öne çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile düzenlediği ortak basın toplantısında daha önce 5 milyar dolar olarak belirledikleri ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararını verdiklerini açıklarken, Türkiye'nin ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan Malezya ile sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmi hedeflediklerini ifade etmişti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında yakaladıkları ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceklerini dile getirerek, firmaların, tecrübelerini ve ürünlerini her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazır olduğuna dikkati çekmişti.

Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak iradelerini teyit ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malezya'nın ülkemize yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, daha fazla kardeşimizi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 

Yılın 10 ayında Malezyalı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde Malezya'dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 82 bin 315 oldu.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde Türkiye 74 bin 444 Malezyalı turist ağırlamıştı. Türkiye'ye 2024'te Malezya'dan gelen turist sayısı 93 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

Turist sayısındaki ivmenin devam etmesi halinde yıl sonu itibarıyla Malezya'dan gelen turist sayısının 100 bini geçmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Başkan Erdoğan Türkmenistan’a gidiyor
Başkan Erdoğan Türkmenistan’a gidiyor

Gündem

Başkan Erdoğan Türkmenistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de
Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

Gündem

Tümgeneral Israel Ziv "Erdoğan bölgedeki yeni düzenin mimarı" Gazze'nin anahtarı türkiye'de

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!
Dünya

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Rusya ile olası savaşa hazırlanan NATO, AB’nin himayesi altında Ege ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan bir karayolu inşa ediyor. Bu p..
Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!
Gündem

Dera'da Kritik Operasyon: 46 Tanksavar Füzesi ve 400 Bin Captagon Hapı Ele Geçirildi!

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, ülkenin iç güvenliğini hedef alan önemli miktarda silah ve uyuştur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23