Ziyaret sonrası büyük artış! Başkan Erdoğan, Malezya'ya boşuna gitmemiş

Ticaret, turizm gibi birçok alanda işbirliğini geliştirmeye odaklanan Türkiye ile Malezya arasındaki ticari ilişkiler güç kazanmaya devam ederken, yılın 10 ayında Malezya'ya ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Malezya ile ticaretten turizme, yatırımdan savunma sanayisine işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın 10 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 3 milyar 931 milyon 838 bin 957 dolardan 4 milyar 389 milyon 292 bin 258 dolara çıktı.

Geçen sene iki ülkenin ticaret hacmi 4 milyar 964 milyon 661 bin 123 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyareti ihracat rakamlarına katkı sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Şubat'taki Malezya ziyaretinin ardından Türkiye'nin Malezya'ya olan ihracatında artış ivmesi kaydedilirken, yılın 10 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı.

Geçen yıl ocak-ekim döneminde 335 milyon 104 bin 36 dolar olan ihracat rakamları, bu yılın aynı döneminde 509 milyon 589 bin 707 dolara çıktı. Böylece yıllık bazda yüzde 52'lik bir artış yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu ziyareti esnasında iki ülke arasında 11 anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaların etkileri ticaret rakamlarına yansıdı.

Ziyarette enerji, ticaret, bilimsel araştırmalar ve Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin ihracı noktasında anlaşmalar öne çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile düzenlediği ortak basın toplantısında daha önce 5 milyar dolar olarak belirledikleri ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararını verdiklerini açıklarken, Türkiye'nin ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan Malezya ile sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmi hedeflediklerini ifade etmişti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında yakaladıkları ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceklerini dile getirerek, firmaların, tecrübelerini ve ürünlerini her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazır olduğuna dikkati çekmişti.

Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak iradelerini teyit ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malezya'nın ülkemize yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor, daha fazla kardeşimizi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yılın 10 ayında Malezyalı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde Malezya'dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 82 bin 315 oldu.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde Türkiye 74 bin 444 Malezyalı turist ağırlamıştı. Türkiye'ye 2024'te Malezya'dan gelen turist sayısı 93 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

Turist sayısındaki ivmenin devam etmesi halinde yıl sonu itibarıyla Malezya'dan gelen turist sayısının 100 bini geçmesi bekleniyor.