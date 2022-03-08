Ziyaret öncesi annelerden bakın ne istemişler! Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı

Daha önce iki defa Diyarbakır programını iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üst düzey bir heyetle kenti ziyaret edecek. Ziyaret iki gün sürecek. Programa göre Kılıçdaroğlu 9 Mart'ta esnaf ziyareti, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde üyelerle toplantı, iş insanları, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşma, iş insanı Abdullah Atik'in vereceği yemeğe katılım ve gençlik buluşması yapacak. 10 Mart cuma günü de programda kanaat önderleriyle kahvaltı ve DİTAM toplantısı gözüküyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisinin duyurduğu Diyarbakır Annelerine ziyaretin yer almaması dikkat çekti.

'Bizi protesto etmeyin' talebi

Ailelerin birkaç gün öncesine kadar CHP yetkilileri ve milletvekillerince arandıkları öğrenildi. Ailelere protesto olmaması konusundaki telkinlerin sürdüğü, ziyaretin yapılacağının söylendiği belirtildi. Ancak ziyaretin günü ve saati net olarak belirtilmedi. Ziyaretin programda yer almaması “Son anda iptal edilebilir ya da basından habersiz bir anda gerçekleşebilir.” yorumlarına neden oldu.

Geçen ay gidilecekti

Kılıçdaroğlu'nun aileleri geçen ay ziyaret etmesi bekleniyordu. Annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde üçüncü yılında da devam eden nöbetini Kılıçdaroğlu ilk defa ziyaret edecekti. Ertelenen programın Mart ayında yapılacağı duyurulmuştu. Öte yandan aileler Özel Kalem Müdürü tarafından telefonla aranmaları üzerine susturulmak istendiklerini belirterek tepki göstermişti.

Telefonla kendisinin arandığını belirten baba Celil Begdaş şunları söylemişti: “Sayın Kılıçdaroğlu bundan bir ay önce gelecekti. Gelsin dedik, kapımız herkese açık. Düşmana da açık, kapı 24 saat açıktır. Ne yazık ki bugüne kadar bizi görmemezlikten geldi. Yalnız gelirken gizli ortaklarınla beraber gel. Özel Kalem Müdürü yaklaşık 5 kere aradı beni. Tepki göstermememizi, susmamızı istiyorlar. Bizi kimse susturamaz.”

"Ziyaretimize gelmeden susturmak istiyorlar"

Evladı için nöbet tutan baba Süleyman Aydın da “Sayın Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini tamamlamak üzere gelecekmiş. Daha Diyarbakır’a gelmeden önce bize ricacı gönderiyorlar. Bu anne ve babaları daha ziyaretimize gelmeden susturmak istiyorlar. Siz gerçekten bize destek vermek istiyorsanız HDP’li dostlarınızla birlikte buraya geleceksiniz. Ve buraya bu çocukların hesabını vermek üzere geleceksiniz. Biz sonuna kadar dostlarınızla mücadelemize devam edeceğiz. Yanımıza CHP’li ricacılarını gönderiyorlar, Sayın Kılıçdaroğlu gelecek, susmamızı istiyorlar. Milyonlarca insan geldi buraya hiç kimseden böyle bir talep almadık. Ama şu an Sayın Kılıçdaroğlu bize şart koşarak buraya gelmek istiyor.” demişti.

8 Mart'ta destek çağrısı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evlat nöbetine destek vermeleri çağrısında bulundu.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu. Akar'ın evladına kavuşmasının ardından diğer ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 917'nci güne ulaştı. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 266'ya yükseldi.

Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 35 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başarırken, diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından yapılan destek ziyaretleriyle evlat mücadelesinde her geçen gün daha da güçlenen aileler, tüm kadınlardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oturma eylemine destek bekliyor.