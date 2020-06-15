Ziya Sözen: HDP'yi piyon ve maşa olarak kullanıyorlar

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında gazeteci Mehmet Özmen’in sorularını cevaplandırdı.

Mehmet Özmen: Sayın Sözen hoşgeldiniz. Bazı yabancı kaynaklarda Türkiye'nin bir bahar operasyonu yapmadığı, Libya üzerinden bir mesaj verdiği iddia ediliyor.

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: Türkiye artık istediği her yerde var. Türkiye Libya'da gaspçı Hafter'e karşı mücadele ederken, diğer taraftan sınırın güneyinde PKK'ya karşı operasyonlar düzenliyor. HDP tarafından bu operasyon PKK'ya karşı değil de Kürt halkına yapılmış gibi gösteriliyor. HDP'den bu tutumu beklemek şaşırtıcı değildir. Kürt halkı bölgedeki bu operasyona sevinmiştir.

Türkiye bir taraftan koronavirüsle uğraşırken diğer taraftan terörle mücadele etmektedir. HDP'nin PKK'ya destek verdiği için siyasetten uzaklaştırılan vekilleri hakkında verilen karar doğrudur. Dış güçler HDP'yi piyon ve maşa olarak kullanıyorlar. HDP maalesef bölgenin sorunlarıyla adeğil terörü desteklemekle ilgileniyor. HDP'liler yeri geldi PKK'lı teröristleri araçlarında taşıdı. HDP Türkiye partisi olmak yolunda adım atmadı. Dünyanın hiçbir tarafından HDP gibi partilere tolerans gösterilmez. Biz Meclis'te kravatlı terörist istemiyoruz.