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Eğitim Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' müjdesi
Eğitim

Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatili merak eden öğrencilere müjdeli haberi vererek "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:36:00 - 2020-11-11 11:58:38
Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum." açıklamassında bulundu.

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