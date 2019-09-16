Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin, Ankara'da düzenlenen Suriye konulu zirvede imzaladıkları ortak açıklamada Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM ilkelerine kuvvetli taahhüt vurgulandı.

Zirvede gazeteciler, Yemen'de yaşanan Suudi Arabistan - İran gerilimini liderler sordu. Bu soruya Ruhani'nin yanıtı "Petrol yerine bölgenin güvenliğini daha çok önemsiyorum. Bu saldırıyı Yemen'i bombalayanlara sormak lazım. Yemen halkı kendini savunuyor" oldu.

"Allah'ın ipine sımsıkı sarılın"

Putin ise, Yemen'de bir insani trajedinin yaşandığını belirtti ve ülke olarak yardıma hazır olduklarını belirtti. Kuran-ı Kerim'e atıfta bulunan Putin, şu ayeti hatırlattı:

"Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün.Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, o kalplerinizi birleştirmişti? İşte o'nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz."

Devamla Erdoğan bu soruyu yanıtladı. Yemen'in yerle yeksan olduğunu belirten Erdoğan, "Acaba müsebbibi kimlerdir? Bunların üzerinde durmak lazım. Artık Yemen'in yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor" dedi.