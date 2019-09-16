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Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu

Ankara'da gerçekleştirilen Üçlü Suriye Zirvesi'ne Rusya Devlet Başkanı Putin damga vurdu. Yemen'de yaşanan Suudi Arabistan-İran gerilimiyle ilgili olarak Putin, Kuran-ı Kerim'e atıfta bulundu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:31
Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin, Ankara'da düzenlenen Suriye konulu zirvede imzaladıkları ortak açıklamada Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM ilkelerine kuvvetli taahhüt vurgulandı.

Zirvede gazeteciler, Yemen'de yaşanan Suudi Arabistan - İran gerilimini liderler sordu. Bu soruya Ruhani'nin yanıtı "Petrol yerine bölgenin güvenliğini daha çok önemsiyorum. Bu saldırıyı Yemen'i bombalayanlara sormak lazım. Yemen halkı kendini savunuyor" oldu.

"Allah'ın ipine sımsıkı sarılın"

Putin ise, Yemen'de bir insani trajedinin yaşandığını belirtti ve ülke olarak yardıma hazır olduklarını belirtti. Kuran-ı Kerim'e atıfta bulunan Putin, şu ayeti hatırlattı:

"Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün.Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, o kalplerinizi birleştirmişti? İşte o'nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz."

Devamla Erdoğan bu soruyu yanıtladı. Yemen'in yerle yeksan olduğunu belirten Erdoğan, "Acaba müsebbibi kimlerdir? Bunların üzerinde durmak lazım. Artık Yemen'in yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:31
  1. Ankara
  2. Putin
  3. Putin Kuran-ı Kerim

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga19 dk önce
    Napolyon da Mısır' da ayet okumuş...
  • ömer farukömer faruk27 dk önce
    demek kuran üzerine araştırma yapıyor. ali imran süresinin 103. ayetini söylemeye çalıştı sanki.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat29 dk önce
    Sünni müslüman katili esed ve destekçileri Rusya İran Çin İsrail Yakın geçmişi Unutma Unutturma Aldanma Doğu Gutayı Sivilleri Bombardımana tutmalarını ve ablukada açlıkla katlettiklerini Katiller. Allah bir müslümanı sebepsiz öldüreni lanetlemiş ebedi cehennem azabını hazırlamıştır. Siz kaç kere müebbete mahkümsunuz
  • Ke-mal Ke-mal 37 dk önce
    Bizimkilerden daha yiğit oldugu kesin,bizimkiler hala kemalistlerden ödleri patliyor

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