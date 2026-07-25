Tavuklar buruşuk yumurtladı! Nedeni sonradan anlaşıldı!

Kalsiyum eksikliği Kabuk bozukluklarının bir diğer nedeni ise beslenme. Özellikle yeterli kalsiyum, fosfor veya D vitamini alınmaması durumunda tavuklar ince, yumuşak ya da kırışık kabuklu yumurtalar yumurtlayabiliyor. Tavuğun kısa süreli strese maruz kalması veya yumurta oluşumu sırasında yaşanan geçici bir aksaklık da bu görüntüye neden olabiliyor.