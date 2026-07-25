Tavuklar buruşuk yumurtladı! Nedeni sonradan anlaşıldı!
Tavuğunun yumurtladığı buruşuk kabuklu yumurtayı gören üretici büyük şaşkınlık yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tavuğunun yumurtladığı buruşuk kabuklu yumurtayı gören üretici büyük şaşkınlık yaşadı.
Yumurta denilince gözümüzde aynı şey canlandır: Pürüzsüz bir kabuk... Bir tavuğun yumurtladığı tamamen kırışık kabuklu yumurta, görenleri hayrete düşürdü. Neye uğradığını şaşıran üretici, tavuklarını hastalıklı sandı ama gerçek başka çıktı. Yumurtanın neden bu şekilde oluştuğu ise uzmanların açıklamasıyla netlik kazandı.
Çevresel faktörler Yumurta kabuğundaki kırışıklıklar, çoğu zaman tavuğun yumurta oluşumu sırasında yaşadığı çevresel stresin bir işareti olabiliyor. Aşırı sıcak, ani gürültüler, kalabalık yaşam koşulları veya korku gibi etkenler, kabuğun normal şekilde oluşmasını engelleyebiliyor.
Kalsiyum eksikliği Kabuk bozukluklarının bir diğer nedeni ise beslenme. Özellikle yeterli kalsiyum, fosfor veya D vitamini alınmaması durumunda tavuklar ince, yumuşak ya da kırışık kabuklu yumurtalar yumurtlayabiliyor. Tavuğun kısa süreli strese maruz kalması veya yumurta oluşumu sırasında yaşanan geçici bir aksaklık da bu görüntüye neden olabiliyor.
Ağıl ortamı Şiddetli yağış sırasında çatılara vuran yağmurun oluşturduğu yüksek ses, tavuklarda strese neden olabiliyor. Kabuk henüz sertleşme aşamasındayken meydana gelen bu kasılmalar, yüzeyde dalgalı, kırışık veya buruşuk bir görünüm oluşmasına neden olabiliyor.
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