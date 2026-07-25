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Dünya 300 bin nüfuslu şehrin sadece 1 yıllık suyu kaldı
Dünya

300 bin nüfuslu şehrin sadece 1 yıllık suyu kaldı

Yeniakit Publisher
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300 bin nüfuslu şehrin sadece 1 yıllık suyu kaldı

Teksas'ın Corpus Christi kentinde kuraklık ve artan sanayi yatırımları nedeniyle su krizi kritik seviyeye ulaştı. Uzmanlar, mevcut rezervlerin yalnızca bir yıl yeteceğini belirtiyor.

Teksas'ın Corpus Christi kentinde kuraklık ve artan sanayi yatırımları nedeniyle su krizi kritik seviyeye ulaştı. Uzmanlar, mevcut rezervlerin yalnızca bir yıl yeteceğini belirtiyor.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Corpus Christi kenti, giderek derinleşen su kriziyle karşı karşıya. Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı kentte uzmanlar, mevcut su rezervlerinin yalnızca bir yıl daha yetecek seviyede olduğunu açıkladı.

Kentte yıllardır devam eden su sıkıntısı, son dönemde artan sanayi yatırımları ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklık nedeniyle kritik boyuta ulaştı. Uzmanlar, su kaynakları üzerindeki baskının her geçen gün arttığını ve acil önlem alınmaması halinde ciddi sorunların yaşanabileceğini belirtiyor.

Su tüketimini artıran en önemli etkenlerden biri ise sanayi yatırımları. 2022 yılında faaliyete geçen bir petrokimya tesisinin, yalnızca soğutma amacıyla her gün kentteki tüm hanelerin toplam tüketimine yakın miktarda su kullandığı ifade edildi. Yeni sanayi tesislerinin devreye girmesiyle birlikte sınırlı su kaynakları üzerindeki yük daha da arttı.

 

Teksas, son yıllarda tarihinin en şiddetli kuraklık dönemlerinden bazılarını yaşarken, 2026'daki yağışlar rezervlerde kısmi toparlanma sağlasa da barajlardaki su seviyeleri hala kritik eşiğin altında bulunuyor.

Yetkililer, çözüm kapsamında günlük yaklaşık 45 milyon litre su sağlayacak derin yeraltı suyu kuyularını devreye aldı. Ayrıca arıtılmış atık suyun sanayi tesislerinde kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 6 milyar dolara mal olması beklenen ve ABD'nin en büyük deniz suyu arıtma tesisi olması planlanan proje ise henüz hayata geçirilemedi.

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Yorumlar

turk

hadi insallah susuzluktan kendi nitrik asitlerini icerler insallah
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