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Aktüel Zirvedeki saklı güzellik "Hayrangöl" ziyaretçilerini bekliyor
Aktüel

Zirvedeki saklı güzellik "Hayrangöl" ziyaretçilerini bekliyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Hayrangöl'ün ziyaretçilerinden Sinan Ergül: - "Hayatımda ilk defa bu gölün ismini duydum ve arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine merak edip gezmeye geldim. Arkadaşlarla burada fotoğraf çektik, manzaranın tadını çıkardık ve oldukça güzel bir yer. Buranın keşfedilmesini istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:09:42 -
Zirvedeki saklı güzellik "Hayrangöl" ziyaretçilerini bekliyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yüksek rakımlı dağlar arasında sahip olduğu doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Hayrangöl, keşfedilmeyi bekliyor.

İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta yer alan Hayrangöl köyünde Mirgemir Dağı bölgesindeki göl, ilkbaharda karların erimesiyle çevresindeki rengarenk çiçeklerle olduğu gibi sonbaharda da manzarasıyla dikkati çekiyor.

Yılın her mevsimi farklı güzelliklere bürünen yüksek rakımlı dağlık alandaki bir vadi içerisinde bulunan ve şu sıralar çevresindeki ağaçların sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına büründüğü Hayrangöl, çevre köyler ve bölgedeki az sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Özellikle sonbaharda yeşil, sarı ve kızılın yanı sıra mavinin de farklı tonlarına bürünen göl, çevresinde bulunan çalı ve bitkilerin farklı renklere bürünmesiyle göz alıcı bir güzellik sunuyor.

Dağların ve bulutların su yüzeyine yansımasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sunan göl, sonbaharın kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde fotoğraf tutkunlarının yanı sıra dinlenmek için gelen az sayıdaki vatandaşı ağırlıyor.

Dağlar arasında gizli kalmış ve adeta ziyaretçilerince keşfedilmeyi bekleyen gölde, su altındaki yemyeşil renkteki bitkiler de ortaya güzel manzaralar çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Sinan Ergül, AA muhabirine, Hayrangöl'ü ilk defa gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi.

Gölün manzarasına hayran kaldığını belirten Ergül, "Hayatımda ilk defa bu gölün ismini duydum ve arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine merak edip gezmeye geldim. Arkadaşlarla burada fotoğraf çektik, manzaranın tadını çıkardık ve oldukça güzel bir yer. Biz buranın keşfedilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Köylülerden Mehmet Nuri Berrak ise gölün manzarasını çok beğendiklerini dile getirerek, "Göl daha önce kömür ocağıydı ve sonrasında su doldu. İlkbaharda çevresi yemyeşil ve çok güzel oluyor. Yazın sürekli göl kenarına piknik yapmaya gidiyoruz. Eleşkirt, Horasan ve Erzurum'dan gelenler oluyor. Bu gizli kalmış cennetin keşfedilmesini istiyoruz. Gelip buraları görsünler." diye konuştu.

Bölgedeki doğal güzellikler ve Hayrangöl, AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

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