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Ziron (Siron ve Sinor) nasıl yapılır? Ziron tarifi

Silor, sinor ya da siron olarak da bilinen ve Doğu illerimizde sıkça karşımıza çıkan ziron, 2010 yılında internet kullanıcılarının “nasıl yapılır” başlığı altında en çok aradıkları listesinin en başında yer alıyor. Hazır yufka ve kavrulmuş kıymayla çok kısa bir süre içinde yapılan bu pratik ve lezzetli yemeği siz de mutlaka denemelisiniz. İşte ziron tarifi...

08 Nisan 2019 Pazartesi 21:29
Ziron (Siron ve Sinor) nasıl yapılır? Ziron tarifi

Silor, sinor ya da siron olarak da bilinen ve Doğu illerimizde sıkça karşımıza çıkan ziron, 2010 yılında internet kullanıcılarının “nasıl yapılır” başlığı altında en çok aradıkları listesinin en başında yer alıyor. Hazır yufka ve kavrulmuş kıymayla çok kısa bir süre içinde yapılan bu pratik ve lezzetli yemeği siz de mutlaka denemelisiniz. İşte ziron tarifi...

Gerekli malzemeler

3 adet yufka
1 yemek kaşığı tereyağı
150 gram dana kıyma
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Sosu için

2 su bardağı
Süzme yoğurt
2 diş
Sarımsak
1,5 su bardağı
Su
1 çay kaşığı
Tuz

Tereyağlı Sos İçin

1 yemek kaşığı
Tereyağı

Ziron nasıl yapılır?

Öncelikle fırınınızı 180 dereceye ayarlayın ve yufkaları en ucundan başlayarak yuvarlayın. 3 cm uzunluğunda yufka halkaları kesin ve yağladığınız yuvarlak borcama yufkaları dik olacak şekilde dizin. Yufkaları 20 dakika kızarana kadar pişirdikten sonra, tereyağını eritip kıymayı kavurun. En son tuz ve karabiberi ekleyin ve ocaktan alın.

Sosu için süzme yoğurdu, suyu, tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir kabın içinde iyice karıştırın. Fırından çıkan yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün ve tekrar 10 dakika fırınlayın. Fırından çıkan yufkaların üzerine kıymayı yerleştirin ve erimiş tereyağı dökerek servis edin.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 21:29
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